Continúa la disputa del Intermedio

La continuidad de la séptima fecha del torneo Intermedio de varones que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón se concretará hoy en las canchas de Hércules y del Centro de Educación Física Nº 1. La jornada contempla varios partidos donde los equipos buscarán definir su suerte para la instancia decisiva en las tres categorías (Primera A, B y C).

En el estadio ubicado sobre la calle Brasil, la actividad será reducida dado que varios encuentros del ascenso fueron programados para mañana.

Además, también se jugará en forma completa la quinta fecha del Intermedio femenino donde se destaca el cotejo que sostendrán Jaguereté A y B, en un lucha directa por llegar al Cuadrangular Final.

La séptima fecha debía comenzar ayer.

El programa de encuentros para hoy es el siguiente:

Hércules: 16.00 Pingüinos vs. San Martín (Femenino), 17.00 El Decano vs. Deportivo Cichero (1º B), 18.00 Primos vs. Nacional (1º A), 19.30 Panadería Romero vs. Complejo Oriana (1º A), 21.00 Real Unión vs. Olimpia (1º A) y 22.30 Cruz Diablo vs. Pingüinos (1º A).

CEF Nº 1: 9.45 Aplanadora vs. Submarino (1º C), 11.00 Juniors vs. Acero Puro (1º C), 13.00 Cofradía vs. Los Troncos (1º C), 14.00 San Gerónimo vs. Don Ocho (1º B), 15.00 Jaguareté A vs. Jaguareté B (Femenino), 16.00 Todo o Nada vs. Amateurs (Femenino) y 17.00 Anahí vs. Huracán Corrientes (Femenino), 18.00 El Comos vs. Bañado Norte (1º A), 19.30 Pinta Futsal vs. Fénix (1º A), 21.00 Marmolería vs. Comunicaciones (1º A) y 22.30 Sportivo vs. Milenium (1º B).