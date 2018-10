Frigerio: “No vamos a fijar precios de los alquileres”

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, afrontó ayer las críticas surgidas al calor del anuncio de una nueva ley de alquileres y negó que el Gobierno pretenda fijar valores.

“Quizás no se entendió, pero no apoyaremos nada que intervenga entre los contratos de privados. No vamos a fijar los precios de los alquileres, eso no funciona y ya se demostró en el pasado que atenta contra el incremento de la oferta”, sostuvo el funcionario.

Más temprano, el presidente del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, advirtió que “si la ley de alquileres sale así, va a producir una retracción total de la oferta. Muchos propietarios ya están llamando a las inmobiliarias para decirles que cuando se cumpla el contrato de su propiedad lo saquen de la oferta de alquileres para ponerlo a la venta”.

El funcionario detalló que lo que buscará el Ejecutivo es “ordenar la forma en la que se ajustan los alquileres, que las negociaciones sean semestrales y vinculadas a la inflación y el salario. Queremos ordenar los mecanismos de ajuste del alquiler y de garantías”.

El ministro informó que el ajuste de la cuota de los créditos UVA no podrá superar el 10% de lo que aumente el índice que mide los salarios.

“No estamos viendo -en los bancos- moras en la devolución de todos los créditos UVA, pero queremos darles previsibilidad a quienes los tomaron”, sostuvo el funcionario.

En declaraciones a la prensa en la Quinta de Olivos, precisó que “esas 100 mil familias (que tienen este tipo de préstamo) pueden alargar los plazos cuando las cuotas se van muy por encima del salario”.

Por otra parte, aclaró que en la Cámara de Diputados están trabajando en un proyecto que “le da más facilidades y nuevas opciones de garantías a los inquilinos y también más previsibilidad”. Además, confirmó que se está “haciendo un nuevo llamado del plan Procrear, con ampliación de los montos, para la solución de la casa propia, y también mejoras en las soluciones de los que se anotaron y fueron beneficiados por el plan Procrear de ahorro joven”.

Sobre la ley de Alquileres, el ministro indicó que lo que se está proponiendo al Congreso “son opciones de garantía, porque se sabe que siempre son un problema para las miles de familias que tienen que alquilar”.

El funcionario también remarcó que se va a regular “la forma de aumento de los alquileres en función del incremento salarial, del coeficiente CER. Y habrá renegociaciones (de los valores) cada seis meses”.

En ese mismo contexto, aclaró que se están “regulando las comisiones”, las que “ahora las van a pagar sólo los propietarios”.