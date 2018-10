La CTA se movilizará en rechazo del Presupuesto nacional

Se realizó ayer un plenario provincial de ATE, en el cual participaron representantes nucleados en la CTA y de diversas organizaciones sociales y políticas. En el marco del encuentro, se definió adherir a la jornada nacional de protesta convocada por la CTA que se realizará el 24 de octubre, fecha en la cual se abordará en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2019.

“Se ha aprobado por el plenario la participación de todos los sectores nucleados en la CTA. Sin perder identidad, cada institución va a ver la modalidad y la forma de adhesión”, expresó a El Litoral el secretario general de ATE, Feliciano “Chano” Romero. El representante sindical anticipó que se movilizarán dicha fecha en Corrientes.

“Nos manifestamos en contra del presupuesto que no podemos aprobar. No solamente por los derechos se han reducido, sino en todo lo que sea inherente a los trabajadores como servicios de obras sociales y cesantías masivas”, manifestó el dirigente gremial.

Los despidos en Agricultura Familiar, que en Corrientes ronda la veintena, también fueron eje de debate en el plenario. “Vamos a seguir bregando para que los compañeros de Agricultura Familiar no sólo no pierdan sus puestos de trabajo, sino también para que continúe la asistencia técnica a los pequeños productores”, expresó Romero.

Entre las organizaciones presentes en el plenario que se desarrolló en Asamblea Ciudadana, estuvieron representantes de ATE, Codiunne, Suteco, pequeños productores, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, entre otros. Se rindió homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, a “compañeros como Pantaleón Romero, de Curuzú Cuatiá, a compañeros de Las Marías, cuyos crímenes quedaron impunes”, señaló Romero.

“Lo que quedó de aquel golpe, lo cívico es lo que está llevando adelante este modelo neoliberal. Estamos observando que se viene el Plan Cóndor 2 por todo lo que sucede en América Latina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Entre todos debemos evitar este Cóndor 2. Tomar el ejemplo de Bolivia, donde un crecimiento real, es distribuido con el sector del trabajo. Evo Morales anunció el aguinaldo doble, que fue una promesa, si se sacaba la producción a partir del 4,2 por ciento de crecimiento. Se ha logrado la meta, la distribución es real”, manifestó Romero.