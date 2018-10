Permiso humanitario para una madre detenida en Salta

Después de un viaje en micro que duró 24 horas, entre la cárcel de General Güemes, en Salta, y su casa en la ciudad de Montero, cerca de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Claudia S.E., finalmente se reencontró con Fernando, su hijo de 14, gravemente enfermo, por quien ella había decidido hace un año pasar un kilo de cocaína por la frontera con el fin de cobrar un dinero que les permitiera pagar la quimioterapia.

Con Sheyla Jazmín en brazos, su cuarta hija, que nació hace cuatro meses con su madre en prisión, la mujer cruzó el umbral de su casa y fue directo a la habitación donde desde hace una semana está Fernando, bajo cuidados paliativos, ya que la enfermedad, según los médicos, se volvió irreversible.

El nene dormitaba. Se había enterado unas horas antes, de boca de su abuela, que su mamá finalmente había logrado el permiso de un juez para estar con él al menos durante los próximos 30 días. Estaba ansioso. Un rato antes de dormirse, les había pedido a todos los que lo visitaban que se fueran. Quería esperar a su mamá solo.

“Cuando entré estaba dormidito, caidito, levantó la cabecita y me miró y me dice ‘no llores mi mamá, no quiero que llores, yo ya no quiero llorar’”, contó Claudia en el relato de su historia a la prensa metropolitana.

La historia de Claudia y Fernando fue revelada por este medio el miércoles pasado y un día después el juez federal de Salta Ernesto Hansen firmó -tras seis meses de espera- la habilitación para que la mujer, presa por el delito de tránsito de estupefacientes desde el 27 de octubre de 2017, pudiera salir para estar con su hijo “por razones humanitarias”.

“‘Estoy bien, ¿no me ves bien? Estoy tranquilito’. Eso fue lo que me dijo. Me da mucha pena. Y yo me puse mal. Pero estoy tranquila. No imaginaba que iba a poder estar acá, estaba rezando y pidiendo que respondiera el juez”, comentó Claudia.

Los defensores oficiales de esta mujer, con Andrés Reynoso a la cabeza, habían presentado en las últimas semanas las pruebas que demostraban que la enfermedad de Fernando era real, algo que Hansen consideraba una excusa para justificar el delito de pasar cocaína por la frontera.

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Guillermo Elias, Mariana Catalano y Alejandro Castellanos, confirmó también el mismo jueves el procesamiento de Claudia, su prisión preventiva y un embargo de $20.000 dispuesto por Hansen.

Pero recomendó atender las necesidades humanitarias. Claudia deberá volver a prisión dentro de un mes y esperar el juicio.

En septiembre del año pasado, tras escuchar el diagnóstico de la enfermedad de su hijo, Claudia, que trabajaba como empleada de limpieza en casas particulares, fue hasta la rotonda de su ciudad, donde sabía que podía encontrar un contacto para pasar cocaína y conseguir USD 500 que le servirían para solventar el tratamiento.