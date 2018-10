Rosgan de octubre: precios en baja por la crisis y la caída en la demanda de feedlots

Luego de un septiembre con un importante salto en los precios de la invernada, el Rosgan realizó la semana pasada su remate mensual del mes en curso, donde la demanda y los precios mermaron notablemente. El mercado puso a la venta más de 20.000 cabezas, y si bien hubo un gran festejo por el décimo aniversario del Rosgan, al momento de la subasta los compradores no convalidaron los precios del mes pasado, fundamentalmente la invernada, y hubo una fuerte caída del volumen de ventas.

Raúl Milano, director ejecutivo de Rosgan, analizó tanto lo que pasó el mes pasado como en el remate de octubre: “En lo que respecta al crecimiento de los precios, la subasta de septiembre fue casi la mejor de nuestro mercado desde su creación, con un dólar que no tenía techo y que superaba los $42, todas las formas del productor de proteger sus pesos y convertirlos en patas explotó, lo que se pagaba era secundario, lo importante era estar cubierto. Así, la demanda voló y arrasó con todo lo que tenía enfrente, los precios subieron dando un respiro fenomenal al criador que tan atrasado estaba”, analizó Milano.

No obstante, la realidad del remate de octubre fue distinta: “Un mes después, como en una montaña rusa, la realidad se llevó puesta gran parte de las mejoras y parecía que la caída era a puro vértigo. Ahora bien: ¿Qué pasó para que en solo un mes pasáramos del éxtasis a la agonía? Bajó el consumo y desapareció de la compra el feedlotero que dejó en un remate de más de 20.000 cabezas un poco menos de la mitad ofertada sin comprarse”, explicó.

En su análisis, Milano continuó explicando que “en septiembre el invernador tradicional salió a reponer todo lo que podía y el feedlotero debió acompañar como pudo comprando algo, la suma de los dos hizo un gran remate. En octubre encontró a la oferta descalzada en sus pretensiones recordando los valores de un mes atrás y pidiendo lo que nadie podía cumplir, entre el deseo y la realidad quedó casi la mitad de la oferta sin vender. La reposición es un valor importante del costo del feedlotero y no ayudan hoy los precios en el Mercado de Liniers, con precios en baja no hay ecuación que cierre”.

No obstante, el director ejecutivo del Rosgan aclaró que esta situación no se dio en todas las categorías. “Esto que pasó en los terneros y en los lotes mixtos no fue así en otras categorías, la retracción fue para el corazón de la invernada, pero para los novillitos de 1 a 2 y de 2 a 3 años ya encaminados y con una recría en marcha aparecieron más compradores, el impacto fue menor porque se nota claramente que hay dos velocidades entre el consumo y la exportación, en el consumo se nota la falta de dinero en la calle y en la exportación las devaluaciones dieron respiro al tractor de la cadena en este momento”, señaló.

Asimismo, detalló que “las vacas de invernada juegan un partido aparte mientras exista la demanda de China todo lo que se ofrece se vende; aquí juegan los invernadores y desde hace tiempo la industria frigorífica”.

Por último, Milano concluyó con algunas perspectivas. “Seguramente en los próximos meses este movimiento de montaña rusa no se va volver a replicar porque la cadena de aquí en más va a buscar su punto de equilibrio. Seguramente se logrará un precio mejor que en los últimos meses, pero su ritmo seguirá marcado por el consumo interno. Estos ajustes son el resultado de los problemas macroeconómicos que afectan la totalidad de los sectores”.