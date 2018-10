San Martín y Regatas animan el primer clásico de la temporada

Los equipos correntinos de San Martín y Regatas protagonizarán esta noche el primer duelo de la temporada de la Liga Nacional. A partir de las 21:30 se enfrentarán en el estadio Raúl Argentino Ortíz (Fortín Rojinegro) por el grupo A del Súper 20.

El partido, que será televisado por TyC Sports, será controlado por la terna arbitral integrada por Ariel Rosas, Pablo Estévez y Raúl Lorenzo, y tendrá a Armando Cichanowsky como comisionado técnico.

Los dirigidos por Sebastián González vienen de una gira positiva con triunfos ante Comunicaciones y Estudiantes, y en su regreso al Fortín Rojinegro buscarán extender su momento que los tiene con un récord 3-2 en las posiciones.

A éste buen momento de los dirigidos por Sebastián González, se agrega que el viernes se sumó a la plantilla el pivote estadounidense Jeremiah Wood, quien se interiorizó de los sistemas de juego, buscando una rápida puesta a punto para encarar su quinta temporada en San Martín y en la élite del básquetbol argentino.

El resto del plantel regresó ayer a los entrenamientos, luego del descanso tras la gira positiva por Mercedes y Concordia.

Regatas Corrientes viene de perder en Formosa, ante La Unión, por 93 a 81, en una producción sumamente irregular, con el talón de Aquiles en la defensa; por lo que su récord quedó en dos triunfos y tres derrotas.

La caída además significó la tercera derrota en otras tantas presentaciones como visitante en la presente edición del Súper 20.

Como en los últimos partidos, el juvenil Marco Giordano, afectado a la Selección Nacional 3×3 que representa al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, no será de la partida.

Entradas

El valor de las entradas para el clásico serán: Generales Socio de San Martín $100 y No Socios/Visitantes $150; Plateas Socios $200 y No Socios/Visitantes $300.