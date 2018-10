San Patricio dio un paso clave para llegar a los cuartos de final

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Había que ganar para seguir dentro de los seis equipos que avanzarán a la próxima fase del Regional NEA de rugby y San Patricio cumplió con ese objetivo. Ayer no jugó bien, resistió los embates del rival, aprovechó al máximo las situaciones que tuvo para anotar y, de esa manera, superó a Regatas Resistencia por 26 a 25 en uno de los dos partidos disputados en el adelanto de la decimoséptima fecha.

Con el triunfo, el Rojinegro se mantiene en la sexta posición y se ilusiona con disputar los cuartos de final, aunque para eso deberá esperar a lo que pueda hacer hoy Aranduroga -recibe a Centro Cazadores- o bien defender su lugar en la última fecha cuando visite a Aguará.

En el primer tiempo, San Patricio lastimó en el inicio y sobre el final. En el resto del período fue superado por el trabajo que realizaron los delanteros rivales.

El marcador se abrió con un penal anotado por Lisandro Pedretti. Mientras que antes de los 10 minutos llegó a su primer try por intermedio de José Gea, convertido por Pedretti, gracias a una buena combinación del pack que ganó un line, formó un maul y avanzó hasta llegar al ingoal contrario.

El segundo avance de San Patricio recién se dio a los 40 minutos. Pablo Midón utilizó la patada para buscar campo rival, en una zona vacía de contrarios. Cuando dos jugadores de Regatas fueron a buscar la pelota, el pique los traicionó, Lautaro Fiat se adueñó de la misma y corrió hasta la H. Sumó cinco puntos y Pedretti le agregó dos unidades.

En el medio de esas dos jugadas, todo fue de Regatas que se instaló en campo correntino, aunque no tuvo tantas variantes para desnivelar, aun cuando tuvo superioridad numérica de protagonistas.

A la salida de un maul, Carlos Dansey se zambulló para anotar un try, mientras que cuando San Patricio estaba con dos jugadores menores por amonestaciones, Fernando López aprovechó el constante empuje de sus compañeros en el pack para vulnerar el ingoal contrario.

En los dos casos, Marcelo Miño fue efectivo con las conversiones y le dio una transitoria ventaja a su equipo que se esfumó en el segundo final.

Si en la etapa inicial, la ofensiva de San Patricio fue escasa, en la segunda fue directamente nula. Se dedicó a defender, pero tuvo como virtud que las pocas veces que cruzó la mitad de la cancha provocó infracciones sancionadas con penales (3) que Pedretti se encargó de transformarlos en puntos.

La mejor jugada de la tarde fue autoría del equipo visitante. Con el marcador abajo (14-20), decidió contraatacar desde su propio campo, pasándose la pelota desplegando los jugadores en todo el ancho de la cancha hasta que por la punta izquierda desniveló Pedro Bojanich.

Nuevamente, las infracciones dejaron a San Patricio con dos protagonistas menos por ver la tarjeta amarilla. En este caso, Regateas solamente pudo sumar a través de penales (siempre pateados por Miño) para pasar a ganar 25 a 23 con 7 minutos por jugar.

El equipo correntino intentó salir del asedio y se instaló en la mitad de la cancha. También decidió cerrar la pelota con sus delanteros hasta recibir una falta para que Pedretti, a los 38, anote un nuevo penal que dejó el marcador 26 a 25 a favor de su equipo.

Durante los últimos instantes, todavía con un jugador menos, San Patricio fue el dueño del balón y no retrocedió en el terreno para sostener el triunfo que lo deja en carrera para buscar la clasificación a los cuartos de final.

Juega Aranduroga

Con la necesidad de sumar cinco puntos para llegar a la última fecha con posibilidades de luchar por un lugar en los cuartos de final, esta tarde, desde las 16.15, Aranduroga enfrentará a Centro Cazadores en cancha de Taragüy dado que las instalaciones de los Cebras están ocupadas por un torneo nacional de veteranos.