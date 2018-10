Zanzottera: “Hablamos en el vestuario, pudimos revertirlo y llevarnos un partidazo”

San Martín venció a Regatas por 88-77 y se llevó el primer clásico correntino de la temporada, en la continuidad del Grupo 1 del torneo de Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. En zona de vestuarios, el escolta bonaerense Tomás Zanzottera analizó el triunfo “rojinegro” y anticipó los dos juegos que se vienen para cerrar la etapa clasificatoria.

“Contento porque fue un partido muy intenso e increíble. Fue la primera vez que me toca jugar un clásico y hacerlo a cancha llena, te me deja feliz el resultado y porque ganamos bien. Sobre todo porque es Regatas, que es un gran rival. Muchas sensaciones me dio jugar este clásico, con un poco de nervios antes del juego. Llegaba la hinchada, la gente, mucho color, lindo y además se ganó”, dijo Zanzottera, dueño de 20 puntos en 27 minutos en cancha.

El momento clave fue el cierre del primer tiempo y el pasaje productivo del tercer cuarto: “Nos había pasado en Formosa que habíamos hecho un mal tercer cuarto y ahora tratamos de revertirlo, que no vuelva a suceder. En el vestuario habíamos hablado de la forma en que habíamos jugado el primer tiempo y lo pudimos revertir y llevarnos un partidazo”, así lo entendió el jugador de 25 años.

Y fue la primera noche que el plantel contó con el norteamericano Jeremiah Wood, llegado horas antes desde Estados Unidos: “Hay que meterlo lo más rápido a Wood, aunque ya conoce algo del juego de San Martín. Le va a costar un poco más en lo físico pero cuando se logre incorporar del todo y estemos bien completo, vamos a ser un equipo que vamos a dar pelea”, dijo Zanzottera.

Y de cara a lo que se viene, sostuvo: “Primero tenemos que jugar con Comunicaciones de local y será importante lograr una victoria en nuestra cancha y seguir sumando victorias consecutivas, pero después vamos a esperar otra vez el segundo clásico con todas las expectativas. Allá se a complicar un poco más porque somos visitantes”. Y cerró sobre el rival de Mercedes: “Comunicaciones tiene un buen equipo, están en etapa de conocimientos como todos. Jugadores que jugaron Liga mucho tiempo y buenos americanos, por eso no debemos confiarnos y salir a jugar duros también”.