“Deberían hacer cumplir la prohibición de la pesca embarcada en la zona de reserva”

“Somos territorio argentino rodeado de aguas paraguayas, ese es el origen de todos los problemas”, ratificó el viceintendente de Apipé Grande Juan Dacunda, que está a cargo de la Intendencia, al referirse sobre lo sucedido el último sábado cuando la Prefectura de Ayolas (Paraguay) les ordenó que no siguieran con el concurso de pesca de costa con devolución. En el transcurso de la semana se reuniría con el Gobernador para hablar sobre los planteos realizados a nivel Cancillería.

Tal como informó este diario en su edición de ayer, Dacunda denunció que poseen imágenes que prueban como se realiza pesca embarcada en la zona de reserva sin que nadie se lo impida. Haciendo hincapié en que les llama la atención que pese a que ellos pidieron permiso para realizar una pesca de costa con devolución, “vinieron a exigirnos de que dejemos de pescar. Y si bien ellos no estarían habilitados a realizar esos supuestos decomisos de cañas y riles en suelo argentino, para evitar que se generara un conflicto con los pescadores, decidí suspender el torneo”, afirmó.

Tras lo cual añadió “pese a que 48 horas antes, desde la isla podíamos ver -y también tomamos imágenes- que desde embarcaciones pescaban en la zona de reserva sin que apareciera nadie a obligarlos a retirarse de allí porque estaban infringiendo la ley”.

Con respecto a esto, el funcionario aclaró que “nosotros nunca fuimos conflictivos y tampoco queremos generar uno ahora. Pero creo que se deben establecer bien los límites y especialmente deberían hacer cumplir la prohibición de la pesca embarcada de la zona de reserva”.

Caso contrario, “parece que sólo los argentinos tenemos prohibido sentarnos en nuestra costa y pescar. Parece no importar que era un torneo con devolución porque bajo ninguna circunstancia íbamos a realizar una depredación indiscriminada. Creo que no es un dato menor que acá no tenemos un gran mercado a quien vender, somos una pequeña localidad”. No obstante, remarcó que “el hecho de que seamos pocos pobladores, no les da derecho a atropellarnos de esa manera. Si esto hubiera pasado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sería diferente, sería un escandalo. Pero creo que no se debe perder de vista que aunque acá no superamos los 3.000 habitantes, también somos argentinos”.

Precisamente, por ello destacó la rápida actuación por parte de la Provincia para que -vía Cancillería- se pueda tratar el tema en el menor tiempo posible.