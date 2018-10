Boca Unidos cerró la primera rueda con otro triunfo y puntaje casi ideal

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Un arranque de la fase inicial del Torneo Federal A 2018/19 soberbia cerró Boca Unidos. En el inicio de la octava fecha de la zona 4 le ganó anoche como local 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta para terminar la primera rueda en condición de invicto y sumando 22 de los 24 puntos que disputó.

El partido fue intenso, con los dos equipos tratando de darle un buen destino a la pelota, aunque la visita abusó en un pasaje de la pierna fuerte, mostrándose el árbitro contemplativo, principalmente con los marcadores centrales, que golpearon reiteradamente a Cristian Núñez, al que no pudieron contener.

Dominio repartido tuvo la primera mitad del encuentro, con el local más punzante en ataque, lapso en el que creó las mejores situaciones y se puso arriba en el resultado, y otra en la que el Albo se adueñó de la tenencia de la pelota y, a partir de ahí, generó algunas situaciones como para empatar el juego.

Un tanto dormido entró el Aurirrojo al partido y por poco le cuesta caro. Una mala salida de Ricardone permitió una rápida recuperación de la visita. Llegó el centro de Mateo buscando a Herrera, Baroni pifió el rechazo, y el rebote fue capturado por Rosso, que mandó la pelota por sobre el travesaño.

Para llegar al área de enfrente, Boca Unidos saltó líneas con pelotazos a sus delanteros, que casi siempre se anticipaban a sus marcadores, generando jugadas de ataque.

Ricardone buscó a Ledesma, que bajó de cabeza para Fabro, y luego de ingresar al área envió un centro atrás que volvió a capturar el entrerriano, quien sacó un potente remate de zurda que fue devuelto por el arquero Cebreiro, y el rebote no pudo alcanzar a aprovechar Núñez, al que se le escapó la pelota por el fondo de la cancha.

Una combinación de Maciel con Mbombaj derivó en un centro del zurdo que fue rechazado corto por la defensa, quedándole la pelota de frente al arco a Fabro, cuyo remate volvió a tapar Cebreiro.

A esta altura, maduraba el gol del local, que no tardó en llegar. Un desborde y centro desde la izquierda de Mbombaj alcanzó a desviar por el primer palo Fabro. La pelota quedó suelta por el segundo palo, sector por el que ingresó tocando bocina Godoy, que con un zapatazo alto convirtió la apertura del marcador.

La ventaja relajó a Boca Unidos, que perdió la pelota en mitad de cancha, y permitió que su rival comience a manejar el juego a través de Morete, Mateo y Herrera.

Un centro de Rosso fue rechazado a medias por la defensa local, la pelota le quedó a Riera, y el remate del mediocampista, que tenía destino de arco, fue desviado por Mbombaj, interponiéndose a la trayectoria de la pelota.

Volvió a llegar el equipo salteño. Morete puso un pase profundo para Herrera, que le ganó en velocidad a Carniello, obligando a la salida de Medina que le achicó el ángulo. El nueve limpió hacia atrás para Mateo, quien no encontró el hueco para rematar, y la acción terminó diluyéndose.

Minutos después, un despeje defectuoso de Carniello en el área le quedó a Herrera, quien de media vuelta remató, pasando la pelota a centímetros del caño derecho de Medina, que no llegaba.

Tras varios minutos de asedio, Boca Unidos llegó a inquietar el arco visitante en dos ocasiones. Una pelota de Fabro para Maciel fue desviada en el camino por Cazula, dejando desairado a su arquero, llegando el cruce salvador de Fasula. Luego, Núñez jugó para Fabro, quien decidió sacar un remate fortísimo que se fue por encima del travesaño, cuando dos compañeros esperaban en el área por el centro.

Decidido a liquidar el pleito ingresó en el complemento el Aurirrojo, que volvió a hacerse dueño del trámite y estuvo a punto de ampliar el marcador en una muy buena jugada colectiva. Fabro abrió para Ledesma, que se internó en el área y construyó una pared con Núñez, y cuando definió, llegó el cruce salvador de Fasula.

La visita no se quedó atrás. Gimnasia se adelantó en el terreno de juego, aunque sus acciones no pasaban de centros buscando a Herrera o Riera, exponiéndose al contraataque de Boca Unidos.

El local pasó alguna zozobra en el área, pero también estuvo cerca en varias acciones de ampliar el resultado. Ya cerca del final, llegó el tiro de gracia. Mbombaj, que recibió una pelota en posición de lateral izquierdo, escapó en velocidad combinando con Ledesma, quien alargó para el zurdo que se internó en el área y envió un centro que el ingresado Fabrizio Palma (entró por Maciel) cabeceó al gol.

Fue el golpe del nocaut para el Albo salteño, que por poco no recibe otro gol en los siguientes minutos, hasta que el árbitro Viñas pitó el final.

Boca Unidos terminó su participación en la primera rueda con una actuación que invita a soñar. Así también lo entendió su hinchada, con el tradicional “volveremos, volveremos”.