Chaco-Corrientes: la suba del boleto tiene aplicación incierta y no la anunciaron

Pese a la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte de la Nación a las empresas prestadoras del servicio de pasajeros Chaco-Corrientes, para incrementar desde hoy el precio del boleto a $16,75 y $26,30 de acuerdo con el tramo, los choferes del servicio informaron a El Litoral que la medida no se aplicaría durante la jornada, dado que no fueron informados de una readecuación tarifaria.

Además en las unidades, como tampoco en las paradas del servicio interprovincial, no había carteles informativos sobre los nuevos costos, como sucediera en otros casos de subas de precios.

En tanto, desde la Defensoría del Pueblo del Chaco se presentó un amparo contra el primer aumento del boleto que actualmente rige y tiene un costo de $15,50 y $24,30 dependiendo el tramo.