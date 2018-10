Colombi: “Macri es el candidato y gana en primera vuelta”

El ex gobernador y actual senador Ricardo Colombi ratificó ayer su apoyo incondicional al presidente Mauricio Macri. “Gana en primera vuelta”, aseguró al vaticinar la reelección del jefe de Estado.

Ricardo Colombi confirmó que acompañaría la reelección de Macri. “Va a ser presidente, va a tener el apoyo radical porque esta es una crisis que hay que superarla y vamos a estar mejor”, ya había dicho el legislador mercedeño.

Ayer, en tanto, en declaraciones al programa Lo bueno, lo malo y lo feo, que se transmite por Radio Dos, ratificó: “Macri es el candidato y gana en primera vuelta”.

En el contexto nacional, “Corrientes está bien porque la dejamos bien y seguirá estando bien. Esta crisis que hoy estamos viviendo va a tener efectos en las provincias, no tenemos deudas en dólares. Algunas estarán complicadas porque no supieron administrar bien”, había dicho meses atrás el ex mandatario.

Colombi se encamina a ser el presidente de la Unión Cívica Radical correntina. Las elecciones internas serían en noviembre.

El ex gobernador sucedería al senador Sergio Flinta, que preside la fuerza desde su normalización en 2010. Antes lo había hecho hasta 2007, cuando la fuerza fue intervenida. Desde 2010, el radicalismo esquivó el enfrentamiento interno, pese a que existían dos sectores claramente antagónicos: el ricardismo y los ex arturistas o radicales del ex Frente de Todos.

La facción antiricardista era integrada por el senador Noel Breard, Armando Aquino Britos y Rodolfo “Rudy” Fernández.

Tiempo después, el propio Arturo Colombi fue oficialista y volvió al ruedo político en 2013 de la mano de su primo Ricardo.

También Breard limó asperezas y hoy es un alfil clave para el Gobierno.

Meses atrás, Colombi aseguró: “Voy a ser presidente de la UCR porque es importante potenciar el partido, en los tiempos que se vienen vamos a tener necesidad de que el partido tenga mayor incidencia sobre todo a nivel nacional y con experiencia y el acompañamiento de hombres y mujeres que están dispuestos a ser partícipes de esta continuidad”.