Formalizan propuesta de traspaso a las provincias del subsidio al transporte

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados la adenda del Consenso Fiscal para ser tratado junto al proyecto de Presupuesto 2019. La iniciativa, entre una serie de puntos que implican ajustes y beneficios, establece que las provincias definan el subsidio al transporte público de pasajeros.

En uno de sus incisos, el acuerdo con los gobernadores, al cual suscribió Corrientes, señala que “las provincias y la Caba definan las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”. Sin embargo, el proyecto no brinda detalles sobre mecanismos específicos de financiamiento o de compensación. En Córdoba, el gobierno reclamó a la Cámara baja que no modifique los subsidios, porque no están previstos en el presupuesto los envíos directos a las empresas de transporte público de pasajeros, cuyos trabajadores llevan un paro de más de una semana en todo el país, inclusive en Corrientes.

La adenda fiscal, se debatirá arduamente en Diputados y luego en el Senado de la Nación. La intención del oficialismo es que se apruebe en conjunto con el Presupuesto 2019. Forma parte de los compromisos que realizan las partes para reducir el déficit.

El gobernador Gustavo Valdés fue uno de los primeros mandatarios en firmar la propuesta. Esta cuenta con la rúbrica de 18 provincias. También apoyaron la iniciativa, Gustavo Bordet (Entre Ríos), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Sergio Uñac (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Domingo Peppo (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán) y Alberto Weretilneck (Río Negro); y por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. No adhirieron los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut), Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

De esta manera, serán las jurisdicciones las que definan el costo del boleto, vía subsidios, y si implementarán una tarifa social. Esto podría aparejar discusiones políticas. Algunos legisladores nacionales por Corrientes de la oposición señalaron que los municipios no están en condiciones de financiar el subsidio a este servicio, fundamental para los vecinos. El senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola alertó en una entrevista al canal América Noticias, que, de no aplicarse el boleto del colectivo subiría a 40 pesos.