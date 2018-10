Gesto solidario tras el robo a un kiosquero

Fabián tiene un kiosco y el miércoles le rompieron la reja para robarle la mercadería. Su local queda a una cuadra de un colegio y los padres de los chicos le hicieron una vaquita para que reponga la mercadería.

Los proveedores de cigarillos habían pasado poco antes del robo, de modo que entre esa mercadería, chocolates y algunos productos más le habían sacado cerca de 35 mil pesos.

“Me llamó un vecino para decirme que estaba la reja caída y el vidrio roto. Cuando entré me quería morir, con lo que cuesta laburar en Argentina hoy, que me roben así. Me sentí vacío, indefenso, angustiado. Pensé en cerrar el kiosco, lo digo en serio”, contó el hombre, de 53 años.

Fabián explica que “los cigarrillos son los que menos margen de ganancia te dejan. La Ciudad le agregó un impuesto y eso hace que ganemos menos aún. Por ejemplo, si un paquete de cigarrillos vale $80, yo solo me quedo con $4”. Con la plata reunida, una comitiva de padres y chicos fueron el viernes para llevarle la plata. Sorprendido, Fabián salió en medio de una ovación sin entender de qué iba la situación. Le dieron el sobre con la plata. “Yo, con que sigan viniendo como clientes es demasiado, yo no le regalo nada a nadie”, reaccionó modesto.

“Pero regalás cariño a nuestros hijos”, le contestó una madre y él replicó: “Yo no perdí todo esto”. “Laburamos como locas para ordenarlo”, le contestó otra y una tercera le replicó: “Tenés cambio ahora”.