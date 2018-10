La adenda fiscal contempla beneficios para cajas previsionales no transferidas

Entre los puntos que establece la adenda del pacto fiscal se pueden mencionar beneficios para las provincias con cajas previsionales no transferidas. Este es el caso de Corrientes, que hasta agosto de 2018 recibió más de 243 millones de pesos para solventar el desequilibrio en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La iniciativa, además, establece que los distritos que se sumen a la iniciativa y que no estén a cargo del sistema previsional interno recibirán de la Anses una compensación que equivaldrá a 1/12 del déficit que hayan registrado sus cajas previsionales.

El proyecto deberá contar con el aval de las respectivas legislaturas provinciales, tal como sucedió con el consenso vigente. El proyecto determina que se suspenden dos cláusulas del pacto fiscal 2017. Una consiste en suspender el permiso a las provincias de aumentar el gasto en 2019 si tuvieron equilibrio fiscal este año. Otro de los puntos que está previsto en el acuerdo fiscal es que las provincias podrán suspender el recorte en impuestos provinciales. De esta manera, estas contarán con mayores recursos.

El proyecto también contempla que en los distritos que lo suscriban, no aumentará el porcentaje del Impuesto a las Ganancias, pero se derogarán exenciones totales o parciales del impuesto a las Ganancias para funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, así como exenciones sobre actividades de ahorro, de crédito y financieras.

El Estado Nacional se comprometió a no aumentar durante 2019 el porcentaje del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios computable como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Además, afirma que presentará ante el Congreso la presentación de un proyecto de ley por el que se aumente la alícuota del impuesto sobre bienes personales. Se trataba de un pedido del peronismo para compensar los ajustes.

En cuanto a los impuestos a las Ganancias, el Estado nacional se comprometió a derogar a partir del 1 de enero de 2019 toda disposición mediante la cual se establezca, de forma directa o indirecta, la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias, excepto las establecidas en el propio impuesto. Esto por lo tanto, libera a las cooperativas de dicho pago, un reclamo que realizó gobiernos como el Santa Fe ante la Casa Rosada.