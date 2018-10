Carrió presentó el pedido de juicio político contra el ministro Garavano

Elisa Carrió concretó finalmente su amenaza y presentó el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. Fue un paso más en la interna que mantiene desde hace un par de semanas con los principales integrantes del Gobierno, incluido el presidente Mauricio Macri.

El proyecto, cuyo contenido había sido adelantado por Infobae el jueves pasado, ingresó por mesa de entradas de Diputados a las 17.25 de este martes. Además de "Lilita", fue firmado por todos los diputados de la Coalición Cívica: Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Javier Campos, Héctor "Toti" Flores, María Lucila Lehmann, Leonor María Martínez Villada, Alicia Terada y Orieta Cecilia Vera González.

Por la mañana, el diputado Pablo Tonelli, del PRO, había dicho en declaraciones radiales que la iniciativa era "una exageración". En la misma línea se había manifestado durante el fin de semana Daniel Lipovetzky, también del PRO: "No hay ningún fundamento". Es un hecho que ni el partido liderado por Macri ni la Unión Cívica Radical acompañarán el texto de la CC.

La primera "falta" que Carrió le endilgó a Garavano en la presentación es por sus dichos relacionados a que no era bueno para un país que un ex presidente estuviera detenido o que se pidiera su detención, en clara referencia a Cristina Kirchner: "No solo implicó una grave intromisión en las competencias de la Justicia y del Congreso Nacional, sino que nos ha generado un razonable temor respecto a posibles intervenciones por su parte".

"Pese a que luego intentó 'desdecirse' parcialmente, asegurando que eran manifestaciones de orden 'técnico' y 'en abstracto', nos preguntamos si sus dichos no fueron un acto fallido o un mensaje intencionado; siendo indiscutible que, en el mejor de los casos, el ministro dejó de lado su rol político y su responsabilidad como funcionario representante del Poder Ejecutivo en materia de Justicia para realizar manifestaciones absolutamente inoportunas e impropias de su función", subraya el proyecto.

Otra de las acciones que la líder de la Coalición Cívica le reprocha al ministro es la contratación en Justicia de María del Carmen Falbo, ex procuradora de la provincia de Buenos Aires: "Tuvo que retirarse de su cargo ante la inminencia de su destitución por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, relacionados con el encubrimiento de crímenes vinculados al narcotráfico, entre otras graves acusaciones que pesan sobre ella".

Carrió da cuenta además de los cuestionamientos al funcionario por dejar caer la acusación contra los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia en el juicio oral por la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA. "No tuvo pudor de intervenir en una abierta defensa de los ex fiscales de la causa del atentado, llegando incluso a dictar actos administrativos para intentar beneficiar la situación procesal de los mismos", subraya el proyecto de juicio político.

La iniciativa fue trabajada por la abogada Mariana Stilman, del equipo jurídico de la CC, que renunció a la querella del Estado en el caso AMIA por serias discrepancias con Garavano y sus asesores.

