Chaco-Corrientes: volvió a subir el boleto y sorprendió a usuarios

Tras el aumento aplicado el 24 de septiembre, el boleto del servicio de colectivos Chaco-Corrientes volvió a subir ayer. Si bien se había anunciado que el incremento sería escalonado, lo cierto es que en los últimos días no hubo ningún tipo de notificación por parte de las empresas. De esta manera, el boleto mínimo pasó de $15,50 a $16,75, mientras que el tramo que va hasta el campus de avenida Libertad se activaría hoy con el pasaje a $26,30.

Más allá de que la mínima sea de $16,75, vale decir que es el recorrido menos utilizado, ya que esa tarifa es para los que descienden ni bien el colectivo baja del puente interprovincial. En tanto, hasta la parada del puerto el boleto cuesta desde ayer $18,40.

La falta de información sobre esta nueva modificación tarifaria hizo que algunos usuarios se sorprendan y otros, en cambio, ni siquiera noten el cambio. “La verdad es que pasé la tarjeta y no me fijé cuánto me cobró”, coincidieron varios de los pasajeros consultados por este medio.

En tanto, al ser consultados por el nuevo precio, incluso algunos choferes dudaron en dar una tarifa cierta; algo que pudieron realizar luego de hacer memoria entre los aumentos y los precios diferenciados que se aplican desde el mes pasado.

“El servicio es malo y no paran de subir el precio, es una vergüenza”, aseguró un hombre que llegó a la zona del puerto. En tanto, una joven señaló que “es muy caro, habría que cargarle como $1.000 a la Sube para que te dure un poco y no tener que ir todo el tiempo”, se quejó.

Mientras tanto, se aguardan novedades desde la vecina provincia, luego de una presentación judicial realizada por el defensor del Pueblo del Chaco. El ombudsman Gustavo Corregido pidió dejar sin efecto el aumento, ya que lo considera inconstitucional por no haberse cumplido previamente con la audiencia pública, uno de los requisitos obligatorios para aplicar un incremento.