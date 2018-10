Intenso movimiento en la terminal tras el finde largo

El último fin de semana largo en el país dejó un saldo positivo para las empresas de transporte de larga distancia, ya que, según informaron desde la terminal de ómnibus de Corrientes, algunas firmas finalmente debieron poner micros extra para el regreso, teniendo en cuenta el importante movimiento registrado ayer. Sergio, boletero de una de las empresas, aseguró que la mayoría de los traslados fueron hacia Buenos Aires, Córdoba y Rosario; y que “se debió a que siguen vigentes los descuentos y que por el momento no hay subas”. Asimismo, en la terminal estiman que para el fin de semana que viene también haya un movimiento similar por el Día de la Madre.

“Desde julio no había este nivel de demanda”, comentó Sergio a Radio Sudamericana, y resaltó que por el momento las promociones low cost no tienen impacto “porque no se acostumbran”. “Un pasaje a Buenos Aires tiene un costo de alrededor de $1.400, con descuentos, uno a Córdoba ronda entre $1.200 y $1.300 y viajar a Rosario cuesta alrededor de $1.010 pesos”, puntualizó.

Vale recordar que el ministro de Turismo, Cristian Piris, había adelantado a El Litoral que la ocupación hotelera para este fin de semana largo fue de un 60% en toda la provincia. Además, en ciudades como Capital, Empedrado y Paso de la Patria, la demanda en los alojamientos fue de un 70%, una “ocupación equitativa” en comparación con otros fines de semanas largos de este año y anteriores.

Por otra parte, a nivel nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) advirtió sobre “una avalancha de turistas”, aunque “con ventas todavía débiles”. Según un informe de esta entidad, durante el último fin de semana largo “se desplazaron un millón de personas por el país, un 2,6% más que en el mismo feriado del año pasado”. En contraparte, “en 40 ciudades turísticas, las ventas de bienes y servicios asociadas al movimiento de este sector cayeron 4,53% frente al mismo fin de semana de 2017”.

“En estos últimos feriados del año, el turismo interno se está viendo favorecido por el tipo de cambio más alto, que desalienta el desplazamiento hacia países vecinos (Brasil y Chile principalmente) y explica en parte el incremento en la cantidad de turistas que mini vacacionan fronteras adentro”, concluyeron desde la Came.