Mayer perdió con Pospisil y prolongó su racha negativa

El tenista correntino Leonardo Mayer, no logra triunfar en su gira de cierre de temporada. Ayer sufrió una nueva eliminación temprana, al caer en la su debut en el ATP 250 de Amberes, en canchas rápidas de Bélgica.

El Yacaré perdió por 6-3 y 7-5 contra el canadiense Vasek Pospisil, y se despidió del European Open, torneo 250 que se disputa sobre superficie dura y reparte 856.445 dólares en premios.

El correntino, número 53 del mundo, no pudo contra el actual 79 del escalafón internacional, quien se impuso con solvencia en 1 hora y 15 minutos de juego.

Tras una primera manga favorable para el norteamericano, Mayer tuvo un punto de set en el segundo parcial, cuando el partido estaba 5-4, pero no pudo concretarlo y sólo pudo ganar un punto de los 12 que se disputaron hasta el final.

Así, el Yacaré arrastra una racha negativa de cuatro derrotas al hilo en el circuito. Su última victoria había sido en la primera rueda del ATP 250 de Winston Salem, en la previa al US Open, donde venció al japonés Yuichi Sugita.