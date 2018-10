Personal de textil capitalina reclama por cambios en modalidad de trabajo en feriados

Los trabajadores de la textil Tipoití expresaron su disconformidad por un nuevo cambio que afecta sus ingresos. Los responsables de la empresa resolvieron que por el feriado nacional, retomarían la labor recién hoy a las 6 de la mañana, dejando al grupo del turno noche sin una jornada laboral.

Desde la comisión interna aseguraron que la firma tomó esta determinación “de forma unilateral” y que perjudica a unas 120 personas que no cobrarían el día de ayer.

El viernes pasado realizaron una asamblea por esta situación en particular y, después de haber concretado el reclamo correspondiente a la empresa, hoy elevarán la queja a la cartera de trabajo.

“No queremos que esto se repita y se pueda abonar el día porque ya estamos afrontando una difícil situación debido a la reducción de las horas semanas que aceptamos para no perder fuentes laborales”, aseguró Gustavo Bravo, uno de los voceros de la comisión interna.

Recordó que debido a las jornadas reducidas que comenzaron a instrumentarse hace una semana debido a la fuerte crisis que atraviesa el sector textil, van a resignar parte de sus ingresos. “Los salarios se abonarán en un 70 por ciento aproximadamente”, resaltó.

Por eso insistirán para que esta nueva modalidad de los feriados no se repita y evitar así otro descuento.