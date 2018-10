“Me deja feliz, por el resultado y porque ganamos bien”, se alegró Zanzottera

Tomás Zanzottera fue uno de los hombres importantes del triunfo de San Martín 88 a 77 en el clásico frente a Regatas Corrientes por el Grupo A del torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. El escolta jugó 27 minutos, anotó 20 puntos, tomó 3 rebotes y repartió 3 asistencias en la noche triunfal del Fortín Rojinegro, que significó la tercera victoria consecutiva de su equipo.

A la hora de encontrar las razones del éxito, explicó que “creo que la clave fue la intensidad, salir concentrados. Un clásico no es un partido que jugás todos los días. Sentíamos que era un partido diferente y lo jugamos de esa manera. Por suerte lo pudimos terminar ganando”.

Acerca de la experiencia de jugar su primer clásico correntino, relató que “fue la primera vez que me toca jugar un clásico y hacerlo a cancha llena, me deja feliz, por el resultado y porque ganamos bien. Sobre todo porque es Regatas, que es un gran rival. Muchas sensaciones me dio jugar este clásico, con un poco de nervios antes del juego. Llegaba la hinchada, la gente, mucho color, lindo y, además, se ganó”.

El Rojinegro tomó las riendas del juego entre el cierre del segundo cuarto y durante el tercer período (se llevó el parcial 28-12). “Nos había pasado en Formosa que habíamos hecho un mal tercer cuarto y ahora tratamos de revertirlo, que no vuelva a suceder. En el vestuario habíamos hablado de la forma en que habíamos jugado el primer tiempo y lo pudimos revertir y llevarnos un partidazo”, celebró el jugador de 25 años.

En cuanto a la seguidilla de partidos ganados, remarcó: “Creo que fuimos de menor a mayor. Si bien llevamos poco tiempo, pareciera que no es así y eso está bueno. Eso nos tiene contentos. Somos muchos jóvenes. Seba (González) nos dijo que muchos jugadores tenemos desafíos personales y tratamos de esos desafíos ponerlos al servicio del equipo. Por suerte se está dando una mezcla linda y hay que disfrutarlo”.

“Estamos contentos con lo que venimos haciendo. Como decía, somos un equipo nuevo y tenemos que seguir trabajando. Ahora llegó (Jeremiah) Wood, que es algo que nos dio una motivación extra para el partido contra Regatas. Hay que esperarlo que se ponga bien, que vaya agarrando ritmo poco a poco y creo que nos vamos a ir convirtiendo cada vez más en un equipo peligroso”, relató el jugador surgido en Obras.

Zanzottera se refirió a la decisión de cambiar de rumbos y su llegada al Rojinegro. “Me vino bien el cambio. Era lo que estaba buscando y por suerte lo pude encontrar acá en San Martín. Tenía ganas de sentirme protagonista e importante. Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me dan ese rol y me apoyan en todo momento. Eso hace que todo sea mucho más fácil”, explicó.

En cuanto a los desafíos personales, agregó: “Tenía ganas de tener una revancha, porque el año pasado me había quedado un poco mal con la temporada. Por suerte ahora este arranque ha sido muy positivo. Creo que vamos a seguir creciendo. Tenemos mucho por crecer. El Súper 20 es un torneo corto, lindo. Así que hay que seguir por este camino”.

Luego de seis partidos disputados en este arranque de temporada, el Rojinegro se encuentra con un récord positivo de 4 triunfos y 2 derrotas. Además, con la victoria del domingo en su cancha hilvanó su quinto triunfo seguido en clásicos frente a Regatas Corrientes.

Los dirigidos por Sebastián González volverán a jugar el próximo viernes, ante Comunicaciones de Mercedes en condición de local.