Pablo Moyano, sobre su posible detención: "Esto es una orden del Presidente"

En medio de los rumores sobre su posible detención, Pablo Moyano denunció que es víctima de una persecución y apunto contra el Gobierno: "Es por orden del Presidente". El sindicalista, que se encuentra en Singapur para participar de un congreso internacional de gremios de transporte, cree que hoy se "quiere callar" a los dirigentes que tienen representatividad.

Para Moyano, el pedido de detención formulado por el fiscal Sebastián Scalera es una "orden del presidente por no haber firmado la reforma laboral, ni el 15% de paritarias ni haber pagado la multa irrisoria (que el Gobierno impuso) por llevar adelante seis asambleas legítimas".

Por otro lado, y en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red, el secretario adjunto de Camioneros se refirió a la posibilidad de ser citado por la Justicia para declarar en el marco de una causa que lo investiga como posible integrante de una asociación ilícita que operaba en el club Independiente de Avellaneda.

"Es una acusación irrisoria que ha hecho un delincuente (en relación al barrabrava Pablo "Bebote" Álvarez), es un ataque mediático. Yo creo en la Justicia, ojalá que (el juez Luis Carzoglio) me cite a declarar", aseguró.

La semana pasada, el fiscal Scalera ordenó la detención de Moyano. Lo acusó de defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos. El juez Carzoglio deberá resolver su situación entre hoy y mañana.

En las últimas horas, la situación judicial de Pablo Moyano logró unificar al sindicalismo fragmentado hasta hoy en la CGT, las dos CTA y el nuevo Frente Sindical, que organiza una movilización a Ezeiza para el próximo jueves, fecha prevista para el regreso del gremialista desde Singapur.

Su padre, Hugo Moyano, fue más allá y amenazó con un paro general. "No hay motivos para el disparate de detener a una persona porque cualquier personaje lo denuncia; la gente va a reaccionar. No descartamos un paro nacional cuando se trata de una injusticia de esta naturaleza", advirtió el líder sindical.