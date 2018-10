Carrió presentó el pedido de juicio político a Garavano

La presentación fue firmada por los diputados de la Coalición Cívica, impulsado por Elisa Carrió. "Este juicio político no es por dichos sino por hechos", arranca la presentación que tiene los fundamentos del juicio político contra el Ministro de Justicia, Germán Garavano.

El pedido es por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. Pero las 24 páginas de fundamentos que siguen son una descripción de "impunidad político y judicial” en la Argentina de la que, según Carrió, Garavano forma parte.

"Lo cierto es que nuestra preocupación respecto a que Garavano intente entrometerse indebidamente en decisiones judiciales no está basada únicamente en sus recientes manifestaciones", dice la presentación y señala unas declaraciones públicas que hizo el ministro cuando aseguró que no le parecía correcto el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Para Carrió hubo una “grave intromisión” del ministro en la Justicia y en el Congreso y que sus dichos pudieron ser un mensaje en momentos en que Casación falló la prescripción de la condena a Carlos Menem en la causa por contrabando de armas, y que se pide el desafuero de Cristina Kirchner del Senado.