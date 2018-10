Argentina cayó ante Brasil en una de las últimas jugadas del partido

Brasil se impuso a la Argentina por 1 a 0 con un gol de Miranda en el último minuto y se llevó el trofeo “Superclásico Championship”, en el encuentro amistoso jugado en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

Con una temperatura superior a los 30 grados, los seleccionados de Argentina y Brasil jugaron un discreto partido en donde el gol se hizo presente en el tiempo agregado.

El conjunto brasileño dirigido por Tité comenzó mejor en los primeros minutos con Neymar activo por el sector izquierdo, pero bien controlado por el defensor de Racing Club, Renzo Saravia.

Argentina fue entrando en el clima del encuentro y tuvo la primera ocasión de riesgo con un zurdazo de Giovani Lo Celso, a la altura de la medialuna, que se fue junto al palo izquierdo de Alisson.

Argentina presionaba arriba y Brasil atacaba por ambos laterales, donde la defensa argentina mostraba algunas imprecisiones.

La oportunidad más clara del encuentro fue para los brasileños. El defensor Miranda recogió un centro ingresando por el segundo palo y remató de pique al suelo. La pelota, que ya había superado al arquero Sergio Romero, fue salvada por Nicolás Otamendi sobre la línea.

La respuesta argentina no se hizo esperar y 60 segundos después de la chance brasileña, Paulo Dybala ejecutó un tiro libre que pasó junto al ángulo izquierdo.

Luego de un parate, para que los jugadores de ambos equipos pudieran hidratarse debido a las temperaturas que superaron los 30 grados, Brasil tuvo mayor control de la pelota en el último cuarto de hora.

En el final de la etapa, Neymar tuvo un tiro libre en la puerta de área grande, pero su disparo pegó en la barrera.

Ya desde el inicio del segundo tiempo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni presionó en campo rival y Mauro Icardi comenzó a tener protagonismo en la delantera nacional.

El capitan del Inter de Italia primero remató incómodo y la pelota se fue al córner.

Luego, en una gran jugada con el ingresado Lautaro Martínez, Icardi habilitó a Lo Celso, quien no pudo definir de la mejor manera.

El juego ingresó en una meseta y muy friccionado en la mitad de cancha.

Brasil llegó con una aparición de Neymar por el segundo palo, pero la definición del jugador del PSG de Francia no fue la mejor.

También hubo tiempo para que “Chiquito” Romero se luciera con una gran atajada luego de una volea de Arthur desde afuera del área.

En el último tramo del partido, se observó el cansancio en ambas selecciones a causa del calor.

Brasil manejó la pelota cerca del área argentina, pero no estuvo efectivo en los metros finales para la definición. Casemiro, de tiro libre, casi anota luego de un rebote en la barrera que descolocó a Romero; el remate se fue junto al palo.

Ya ingresado en tiempo agregado, y cuando el partido iba derecho a los penales, apareció Miranda y, tras un córner desde la izquierda, se sacó de encima la marca de Otamendi y de cabeza dentro del área chica anticipó a Romero para darle la victoria a Brasil en el clásico sudamericano Nº 100.