Germán Ramírez: “En el presente está todo, sólo hay que estar atento”

Será inaugurada mañana a las 10.30, la muestra “La hora incierta” con las fotografías de Germán Andrés Ramírez en el Espacio Plasma del Centro Cultural Universitario de la Unne. Se trata de la primera exposición del artista, quien en una entrevista realizada para el CCU comentó cuáles son sus inquietudes y aspiraciones con la fotografía.

—¿Cómo nace la muestra?

—Germán Ramírez: Fue sin pensar mucho, se presentó la posibilidad y justo tenía esta serie de fotos sin publicar y decidí animarme. El interés por la muerte sí es algo que siempre está en mi mirada, lo vengo trabajando desde algunas materias que cursé en la facultad de Artes. Esta temática se potencia, además, con la muerte de mis abuelos, reafirmando o refutando en mí algunas ideas al respecto de la muerte y el tiempo, la manera en que la muerte como acto final de la vida opera sobre quienes se quedan vivos. Creo también, que esta podría ser el antecedente de una muestra más grande y con otros objetos significativos y más autorreferenciales sobre la muerte.

—¿Qué te interesa de la fotografía ?

—G. R.: La posibilidad de captar en una imagen una situación con una infinidad de relatos posibles. Considero que la fotografía también es comunicación porque puedo mostrar lo que me punza o me sensibiliza y compartir con otras personas. Muchas veces descubro cosas sacando fotos y después mirándolas, y lo que más me gusta es cuando otras personas ven en las fotos cosas que yo no veo.

—¿Qué tiene la fotografía que no tienen otras ramas artísticas?

—G. R.: Creo que tiene que ver con un proceso interno de amor-odio que se produce entre el fotógrafo y la cámara, a la hora de captar el momento y tener que observar la luz, el espacio, las personas, etc. y tratando de controlar todo eso sin que en el segundo siguiente todo cambie. Es la vivencia de ese proceso lo que me interesa, porque todo cambia todo el tiempo, entonces con eso hay que trabajar. Como ya vengo repitiendo desde las artes escénicas, pienso que en la fotografía también se trabaja con el presente. En el presente está todo, sólo hay que estar atento. En las artes escénicas trabajé siendo sujeto/objeto de mi propia obra con el cuerpo como única herramienta. Con la fotografía, la mirada se corre a lo que pueda materializar en las fotos y de esta manera mi lugar es el de intermediario, un medio entre aquello que se materializa en las fotos y quienes las observan.

—¿Qué te gustaría seguir trabajando?

—G. R.: Siento que fotografiar es una necesidad expresiva que va creciendo en mi interior, y cada vez me gusta más esa idea de compartir mi mirada. Si bien no me cierro a nada, y voy probando todo lo que me cruza en el camino, considero que será algo relacionado a este tema recurrente de la muerte, y la fotografía en relación con otras disciplinas, como el lenguaje del cuerpo escénico y/o el lenguaje del cine. También me gustan otros tipos de fotografía como el retrato callejero, robar momentos de la cotidianidad me parece hermoso, y fotografías de espectáculos que es algo en lo que ya vengo trabajando.