Juicio político: planteo de inconstitucionalidad ante el STJ y recusación a seis de los siete ediles

Después de ser suspendido en sus funciones como parte del juicio político en su contra, el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, había anticipado que acudiría nuevamente al STJ. Ayer su abogado presentó un conflicto de poderes a través del cual planteó la inconstitucionalidad del proceso y pidió su nulidad. Al mismo tiempo que, a través de una medida cautelar, requirió que se suspenda el enjuiciamiento y el titular del Ejecutivo sea restituido en su cargo. Además, en el cuerpo deliberativo presentó una recusación a seis de los siete concejales.

Consultado por qué considera que es inconstitucional el procedimiento realizado por el Concejo para determinar si Osnaghi incumplió o no con sus obligaciones como funcionario, su defensor José María González argumentó: “Más allá de que es llamativo que en febrero y en sesión extraordinaria el primer proyecto que aprobó el legislativo municipal este año fue la reglamentación del juicio político, consideramos que existen vicios fundamentales con respecto a la estructuración del proceso y la imposibilidad del intendente de defenderse durante la investigación”. Con respecto a esto detalló que “en la reglamentación se establece una suspensión automática” y “en este tipo de juicios la comisión debería estar dividida en dos: la parte acusadora y la juzgadora, o de lo contrario todos pasan a ser juez y parte”.

Basándose en esos y otros argumentos técnicos, “pedimos la nulidad de todo el procedimiento en el que creemos que existen irregularidades. No obstante, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, también solicitamos una medida cautelar para que la Justicia ordene una suspensión del juicio y la restitución de Osnaghi en la Jefatura comunal”.

Recinto

Pero además de las presentaciones en el STJ, González comentó a El Litoral que hicieron presentaciones en el expediente que está en el Concejo. Por un lado -indicó- recusaron a seis de los siete ediles. “(Alejandra) Jadur y (Jorge) Sicardi habían sido denunciados antes de todo este proceso por Osnaghi, debido a que no presentaron sus declaraciones juradas, o sea estamos ante una enemistad manifiesta. Pese a eso, la denuncia de ella es la que da inicio al enjuiciamiento y en el caso de él, además de presidir la comisión investigadora, votó por la suspensión del jefe comunal”, explicó el defensor de Osnaghi. Al mismo tiempo acotó que “los demás concejales fueron parte, tanto de la parte acusadora como juzgadora, lo cual no debería haber sucedido”.

Y por otro lado, también en el recinto pidió la nulidad de todo lo actuado porque “a las anomalías en el proceso que expresé anteriormente, se suma que la denuncia no precisa cuál es la infracción específica que supuestamente comete el intendente para que ellos avancen, no sólo con el enjuiciamiento sino que además lo suspendan”.

Presupuesto

Asimismo, González presentó ayer documentaciones en la otra causa por conflicto de poderes que ya está en análisis en el STJ y que se refiere a la controversia por el Presupuesto del Concejo. “Adjuntamos a ese expediente la resolución que hizo el Ejecutivo a través de la cual le garantiza no sólo el pago de dietas, sino también -hasta diciembre- una determinada cantidad de recursos para los gastos operativos y la invitación a conformar una comisión para trabajar en conjunto en la elaboración del presupuesto 2019”, precisó el abogado de Osnaghi, quien señaló que “es para demostrar que existe voluntad de llegar a un acuerdo, medida que ya había adoptado antes que sucediera lo de la suspensión”.