Nuez Pecán en el Paraná Sur

Con una plantación que supera las 300 hectáreas en los departamentos Goya y Lavalle, la empresa Pecán Argentina se consolida con la mayor superficie del país dedicada a la producción de nuez pecán, una variedad con una altísima demanda, tanto a nivel internacional como en el mercado interno. “Es una alternativa de mucha rentabilidad para varias generaciones”, señaló Dominicus Rohde, CEO de la empresa productora.

Pecán Argentina es una empresa agrícola constituida por inversionistas de Argentina, Alemania y de otros países, que eligió Corrientes para invertir. “Exactamente cuatro años de edad tienen las primeras plantas y la verdad que ha sido una gran sorpresa para nosotros y una gran alegría que el año pasado, en abril y mayo, ya tuvimos nuestras primeras nueces. Un año antes de lo que habíamos calculado al principio tuvimos una pequeña primera cosecha de 800 kilos de nuez pecan”, destacó Rohde en declaraciones a Radio Power de la ciudad de Goya.

El CEO de Pecán Argentina comentó: “esto nace hace 6 o 7 años atrás cuando, estando de vacaciones en Goya, descubro en la zona la planta de nuez pecán que personalmente no conocía. Acá no se le daba mucha importancia. Yo empecé a estudiar la nuez pecán y encontré que hay un mercado mundial muy demandante y que no hay oferta suficiente”, manifestó Rohde.

Asimismo, explicó que los árboles originales de la zona tienen 120 a 130 años, los más antiguos. Y que nacieron y se desarrollaron a partir de semillas que trajo Domingo Faustino Sarmiento de algunos de sus viajes a los Estados Unidos. “Sarmiento repartió en bolsitas a los gobernadores y éstos a los ciudadanos de los pueblos en sus provincias y dieron frutos en el Sur y Centro de Entre Ríos, en el Norte de Buenos Aires, en el Norte de Santa Fe, del otro lado del rio Paraná, y aquí en la zona de Goya. Desde el Sur de Bella Vista y hasta Esquina está bastante poblado de estos árboles antiguos que son hijos nietos de esas semillas”, acotó Rohde.

La nuez pecán crece en suelo arenoso y en cercanías al agua. “Nosotros apostamos a los departamentos Goya y Lavalle porque teníamos conocimiento de la zona y sabíamos que si existían arboles de nuez pecán sin ningún cuidado, más aún tenían que desarrollarse si uno las cuida, las riega y fertiliza”, sostuvo el empresario de origen alemán.

Al respecto, comentó que en los últimos cuatro años, hizo alrededor de 10 viajes a la zona más grande del mundo de producción de nuez pecán, que es el estado de Georgia (Estados Unidos) donde existen dos universidades que investigan mucho sobre este alimento. “En Georgia esta el 60% de la producción mundial de nuez pecán. Yo no conocía ese estado y después de estos viajes me he dado cuenta que Corrientes es el espejo climático en el hemisferio Sur de Georgia. Allá se cultiva tabaco, algodón, arroz, las mismas producciones, nada más que acá no está desarrollado el pecán como allá. Vas por la autopista y por cientos de kilómetros hay plantaciones de pecan a ambos lados, al Sur de Atlanta. Realmente nuestra zona es ideal para la nuez pecán y está desaprovechada”, observó.

Mayor superficie

Dominicus Rohde relató que el emprendimiento productivo en Corrientes comenzó en 2013 con 24 hectáreas; y cuatro años después la firma Pecán Argentina se transformó en una empresa con socios locales y extranjeros. “Hoy somos 50 inversores en total, entre argentinos, alemanes y de otros países, familiares y amigos míos. Hemos podido plantar 300 hectáreas en la zona”, explicó.

Las plantaciones de la empresa se encuentran en los parajes El Tránsito y Maruchas, del departamento Goya; y también en el departamento Lavalle. “Son los tres módulos que hoy tenemos, con riego por goteo instalado, y un equipo de gente excelente que tenemos trabajando”, ponderó el emprendedor.

Igualmente, resaltó que ya cuentan con plantas de pecán propias. “Tenemos casi 40 mil plantas en nuestro vivero y varias miles ya plantadas. Creo que hoy somos la plantación más grande del país”, aseveró y añadió que “hay una plantación importante que se hizo en Paranacito, en el Delta del Paraná, que es más inmobiliaria que agrícola. Han plantado muchas hectáreas para vender casas en un parque de pecán. Esto es muy común en los Estados Unidos. También hay una plantación muy grande en Concordia que debe tener 200 a 240 hectáreas”, apuntó.

El lema de la empresa es “plantando futuro” y el objetivo, desde lo económico, es precisamente multigeneracional. “Esto lo estamos haciendo para una buena jubilación nuestra, y para dejar algo a los hijos, nietos y futuras generaciones porque es un árbol que se planta una vez, hay que cuidarlo mucho y bien porque es caro para que crezca hasta los 5 o 10 años, pero después produce durante 200 o 300 años sin parar. La producción sube un kilo más por año y por planta”, expresó Rohde.

Interés

Luego de cuatro años de actividad en la zona el panorama, tanto desde el punto de vista productivo como económico, es distinto. El titular de Pecan Argentina lo admitió. “Ahora que se ve la planta comenzando a producir hay cada vez más interés de la gente por invertir en esto. Hubo cosecha temprana. Cuando llegamos a esta zona había una plantación en Esquina que estaba por empezar a producir. Hoy tiene 10 años y está en plena producción”, ilustró.

Y agregó: “Hoy se sabe mucho más sobre la nuez pecan. Hay interés. Estamos hablando con varios productores de la zona. Algunos quieren hacer media hectárea y otros 20. Hay gente que se acerca a nosotros para saber cómo es la inversión y otros se asocian. Algunos poniendo el capital, otros la tierra y nosotros ponemos la planta y el personal, es una opción que a partir de 2018 queremos ofrecer a los vecinos de la zona. Hasta fin de año vamos a aceptar a gente que quiera invertir dinero, es decir hacerse socio y comprar acciones de nuestra empresa”, dijo Dominicus Rohde.



Un proyecto con agregado de valor

El objetivo final de esta firma no es vender en bruto la nuez pecan sino darle un proceso de agregado de valor. “Dentro de unos años cuando ya tengamos una producción importante, la idea es poner en Goya una planta de secado, de craqueo, y de packaging para darle valor agregado, y vender el producto terminado, en el mercado nacional y mundial, en bolsitas de 50 o 100 gramos con muchos gustos diferentes. Con el procesamiento se triplica el valor de la nuez que de por sí es alto”, subrayó el empresario.

Asimismo, sostuvo que “la nuez pecán es la más saludable y nutritiva de todas las nueces. Lo dicen todos los estudios de las grandes universidades. Es uno de los 10 super alimentos de las Naciones Unidas”, destacó.

“La ONU hizo una lista en 2010 donde estableció los 10 alimentos más nutritivos que pueden llegar a alimentar a una humanidad creciente en un futuro con más escasez de alimentos y en esa lista está la nuez pecan. Tiene todo lo que el ser humano necesita. Vitaminas, proteínas, antioxidantes. Con una mano llena de nuez pecán (100 gramos) te alimentas súper bien”, aconsejó Rohde.

Demanda mundial

El empresario comentó asimismo que cuando idearon el proyecto, “lo pensamos como un producto de exportación, pero hoy por hoy Argentina es un mercado muy creciente en productos de frutos secos, como producto dietético pero también como snack”.

En ese sentido contó que participó de una conferencia en Oklahoma y ahí dijeron que “hoy hay 500 millones de consumidores en el mundo que consumen con conciencia por su salud y ese número, ellos creen, se va a cuadruplicar a 2.000 millones de personas en los próximos 15 años”.

“Y si todos los productores de nueces del mundo hoy duplicasen su superficie, que es técnicamente imposible, no se puede cumplir con tanta demanda. Nunca va a haber la suficiente oferta. Hay una sobre demanda de nuez pecán que hace que el precio suba un 10 % cada año. Y esto va a seguir así por los próximos años”, vaticinó.

Aludió también a la relación que mantiene “Pecán Argentina” con instituciones y universidades del mundo. Al respecto dijo que “desde hace dos años somos socio oficial del Departamento de la Investigaciones de la Universidad de Georgia. Nos tienen a nosotros como un campo experimental fuera de los Estados Unidos y buscan relacionarse con universidades locales para determinados estudios. Nosotros buscamos colaboración con escuelas secundarias como las EFAS, escuelas de horticultura, tenemos muy buena relación con la Universidad del Nordeste (Unne)”.



La empresa cerró su proyecto de inversión el 31 de diciembre de 2017 con 80 socios y más de $230 millones de inversión. No obstante, por la gran demanda de gente que se quiere sumar, abrieron un segundo proyecto, denominado “Pecán2”, donde invitan a personas que se quieran unir al grupo para construir una empresa líder a nivel mundial en el sector de la producción y distribución de nueces.

“Nos interesa mucho que en Corrientes se haga nuez pecán. No es una competencia para nosotros, porque creemos que vamos a necesitar mucha nuez pecán para nuestra planta de procesamiento. Pequeños, medianos y grandes productores pueden asociarse de alguna forma, directa o indirectamente al proyecto de “Pecan Argentina”, invitó finalmente Dominicus Rohde.



Apertura de Brasil

El pasado 26 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Brasil la apertura del mercado brasileño para las exportaciones de Nuez de Pecán argentina.

Esta apertura es producto de la gestión del Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Secretaría de Mercados Agroindustriales, a cargo de Marisa Bircher, junto a la Consejería Agroindustrial en Brasil, a cargo de Javier Dufourquet, y de las diversas negociaciones entre las autoridades de Senasa que tuvieron su culmine en el reciente encuentro entre los mandatarios de los Servicios de sanidad agroalimentaria de Argentina y Brasil, Ricardo Negri y Eduardo Luis Rangel, respectivamente.