Todo listo para “Criollos del Taragüí”

Con casi un centenar de caballos criollos de pedigrí, nacidos y criados en el Centro-Sur de la provincia de Corrientes, el próximo jueves se realizará la cuarta edición del remate “Criollos del Taragüí” en el Chaco. Las cabañas La Estrella, Santa Emma, San Agustín y La Pilula llevarán nuevamente sus equinos a esta pista, que se venderán con el martillo de Reggi y Compañía SRL.

En el remate del próximo jueves habrá padrillos, yeguas (algunas montadas), caballos montados mansos y algunos potros, que llegarán desde estas cabañas, situadas en el departamento Curuzú Cuatiá, para venderse nuevamente en el predio Resistencia de la Sociedad Rural del Chaco.

Rodrigo Díaz de Vivar, referente de cabaña La Pilula, comentó que “es un remate que nos ha dado buenos resultados; lo vemos en los compradores que nos acompañan todos los años, son consecuentes y nos están consultando permanentemente qué productos tenemos para el remate”.

El criador comentó, en este sentido, que “seguimos viendo que hay una demanda importante por caballos criollos en la provincia del Chaco, la zona Norte de Corrientes y regiones vecinas; por eso vamos desde hace cuatro años con nuestros criollos para ofrecerlos en esta plaza, que nos parece muy interesante”.

Sobre el encierre que realizarán en el predio ferial Resistencia –donde los productos estarán a disposición de los interesados desde este miércoles-, Díaz de Vivar comentó que “es un remate interesante, porque hay productos tanto para criadores de la raza, como para productores en general”.

Y en este sentido, destacó la demanda por los caballos montados: “Actualmente y en todo el país el caballo domado tiene un plus; no hay mucha disponibilidad de domadores, y nosotros ofrecemos caballos mansos de andar, y ya probados en el trabajo de campo”, señaló el referente de La Pilula.

Respecto a las condiciones de venta que tendrá el remate de mañana, las cabañas decidieron conservar el plazo que venían manejando años anteriores. Por ende, las ventas serán en doce cuotas consecutivas en pesos y sin interés, y se rematará el valor de la cuota. “Es una modalidad que se maneja mucho para la venta de caballos; si bien la situación del país no es la mejor y la financiación está difícil, decidimos conservar las doce cuotas sin interés para que el productor que esté interesado, pueda llevarse un criollo a su campo”, señaló.