En un catálogo, el Museo de Bellas Artes compendió más de 700 obras

Finalizó la edición e impresión del Catálogo del Museo de Bellas Artes. El mismo demandó varios meses para su concreción, convocando a investigadores y especialistas que aportaron una serie de textos referidos a la historia y las colecciones de la institución. El catálogo cuenta con un minucioso registro fotográfico de cada obra del patrimonio, compilando, a la fecha, un acervo de casi 700 obras del arte argentino.

Está próximo a ser presentado en sociedad el primer catálogo del Museo de Bellas Artes. Un aporte importante de conocimiento e información que será accesible a todo público. El catálogo no solamente estará disponible en su formato impreso sino también en su versión on line.

A esta edición se refirió el gobernador Gustavo Valdés: “El Gobierno de la Provincia de Corrientes junto con el CFI lleva adelante la edición del presente Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes ‘Juan R. Vidal’ que refleja en sus páginas más de 90 años de historia desde su creación junto al Museo Histórico en 1927. Primero, con una incipiente colección de obras de arte que se fue acrecentando en el tiempo y que conformaron un valioso patrimonio, reservorio de referentes del arte nacional y regional, estableciéndose como institución señera en la historia del arte provincial”.

Desde el Ejecutivo provincial resaltaron que están llevando adelante obras y proyectos orientados a revalorizar, custodiar y difundir el patrimonio natural y cultural correntino. “Naturaleza, historia, chamamé y carnaval son algunos de los temas que estamos encarando a nivel de nuevos equipamientos, comprometidos con una política cultural que se articula con la educación, el turismo, el desarrollo local y temas de inclusión”.

Este catálogo no es solamente un libro, es una ventana que vincula el legado con el presente y el futuro, una valiosa herramienta documental para la investigación, conservación y difusión de todos aquellos que deseen acercarse al patrimonio institucional y sumar nuevas miradas para garantizar su preservación en el tiempo.

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, expresó también que es un orgullo para el instituto presentar el Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes “Juan Ramón Vidal”. “Este catálogo compendia y jerarquiza un legado de obras de arte que integran su patrimonio. Este registro documental invita a todo el público, artistas, investigadores, historiadores y docentes a conocer las diferentes colecciones conformadas por obras de grandes maestros del arte argentino junto al de consagrados artistas regionales y extranjeros. Este documento permitirá apreciar su variedad, riqueza y valor cultural, ofreciendo una importante fuente de referencia y abriendo infinitas posibilidades de difusión, preservación, educación y extensión”, dijo.

Este museo, sus colecciones y las muestras temporarias a lo largo de los años marcaron y marcan el rumbo del arte local y regional. Es nuestro compromiso desde el Instituto de Cultura garantizar su continuidad, la conservación del legado y generar nuevos espacios para las expresiones locales y contemporáneas. En breve se dará a conocer la fecha y horario de presentación del catálogo.