La Encuesta de Riesgos para la Salud llega a Caseros, Curuzú, Saladas y Santa Rosa

Continúa realizándose la Encuesta de Riesgos para la Salud, organizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en articulación con el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, y esta semana se efectúa en 200 viviendas distribuidas en Monte Caseros, Santa Rosa, Saladas y Curuzú Cuatiá.

En tanto que se finalizó el relevamiento en una igual cantidad de casas de Mercedes, San Roque y Esquina. En paralelo, se sigue realizando en Goya, Paso de los Libres y Capital. Se trata de la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles.

En Corrientes son 14 los encuestadores, más dos jefes de equipo, un coordinador provincial, un coordinador de salud y nueve agentes sanitarios, que integran el equipo de recursos humanos de este operativo.

Esta información será indispensable, por una parte, para diseñar políticas sanitarias que ayuden a detener el avance de las enfermedades no transmisibles. Y por otra parte, para generar cambios positivos en la vida cotidiana de las personas.

A partir de estos datos pueden diseñarse políticas efectivas de combate a las enfermedades no transmisibles; estas son aquellas que no se contagian y se caracterizan por su larga duración y progresividad.

En las localidades del interior que se visitarán está prevista la realización de mediciones antropométricas a los entrevistados, es decir, de peso, talla, perímetro de cintura, presión arterial e índice de masa corporal.

Para ello, concurrirán a los hogares dos encuestadores, uno de estadística y otro de salud. Cada uno tiene una credencial visible en la que figura su nombre y apellido y su DNI. Ante cualquier duda los vecinos pueden exigir el DNI de los encuestadores o consultar a la línea gratuita de la Secretaría de Salud de la Nación 0800 999 3040 - opción 3; también ingresando al sitio web: www.indec.gob.ar/encuestadores.asp.