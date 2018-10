Medina dijo que van en busca del ascenso, pero yendo paso a paso

Muchos técnicos sostienen que los equipos se arman de atrás para adelante, y en tal sentido, la llegada para esta temporada del arquero Alejandro Medina, como también la del defensor Oscar Carniello, fue indudablemente un acierto del cuerpo técnico de Boca Unidos encabezado por Carlos Mayor y la dirigencia aurirroja.

El equipo correntino tuvo un arranque de campeonato cercano a la perfección, con siete triunfos y un empate, lo que le vale ser el cómodo puntero de la zona 4 del Torneo Federal A.

“En cuanto a los puntos estuvimos cerca de sacar el total, pero después hubo partidos que costaron un poco, porque el Federal A no te regala nada”, dijo Medina en diálogo con La Red Deportiva (107.1 Mhz).

Enseguida el arquero aclaró: “Esto es largo igual, está bueno haber sacado este colchón de puntos que creo nos merecemos, debemos revalidarlo, porque si bien ahora tenemos fecha libre, vamos a seguir trabajando y puliendo las falencias porque todavía no terminamos de jugar los partidos como nosotros queremos”.

“Este es un grupo que se ha concientizado que hay que buscar un ascenso, pero yendo paso a paso y teniendo las cosas bien en claro”, agregó.

En tal sentido, expresó que “si bien nos enorgullece mirar la tabla y saber que estamos primeros, sabemos que nuestro objetivo es la clasificación, meternos entre los 16 equipos (para la segunda fase) y pensar que esto es solamente el comienzo, que falta muchísimo y que hay que seguir trabajando”.

En el debe, Medina opinó que “tenemos que mantener el volumen de juego por mucho más tiempo porque hay momentos del partido que al tener tanta confianza dejamos que la pelota la maneje el rival, cuando deberíamos seguir jugando al pie que es lo que mejor hacemos y seguir lastimando”.

Finalmente, Medina consideró que “Crucero del Norte es el rival más difícil que nos tocó enfrentar”, y que tanto For Ever como Sarmiento van a estar metidos con nosotros en la clasificación”.