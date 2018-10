Paso de la Patria: con un preacuerdo y un pedido para reanudar la mediación, sigue el diálogo entre Ejecutivo y ediles

“Voy a seguir apostando al diálogo, creo que todas las cuestiones planteadas son netamente administrativas y las podemos solucionar. Es más, ya estamos trabajando en eso”, expresó la vice a cargo de la intendencia de Paso de la Patria, Alba Vasque, al ser consultada sobre una nueva reunión que se concretó ayer con el objetivo de tratar de resolver el conflicto de poderes, precisamente, entre Ejecutivo y Concejo. El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, lideró el encuentro del que, además de la citada funcionaria, participaron el suspendido jefe comunal Guillermo Osnaghi y los siete concejales.

Esta vía de diálogo se reactivó luego de que el propio gobernador Gustavo Valdés escuchara a los ediles sobre por qué ellos decidieron avanzar con el juicio político contra el Intendente por presunto mal desempeño de sus funciones y conducta indebida, y por lo que -inclusive- hace más de una semana lo suspendieron.

Sobre lo sucedido durante la jornada, Vasque manifestó a El Litoral que si bien todavía no llegaron a un acuerdo, “considero que estamos encaminados para resolver esta situación”. Por eso, hasta ahora -aclaró- lo que hay es un preacuerdo. “Tanto los ediles como quien te habla firmamos un acta para regularizar cada uno de los puntos que forman parte del fundamento del juicio político”, expresó Vasque. En este punto, reiteró que inclusive ya están trabajando en al menos dos de los casos.

Sobre esto comentó que iniciaron las tareas para que la carga de combustible del parque automotor, que se hacía en el predio del edificio municipal, pueda concretarse luego en otra zona. A su vez, están haciendo todos los papeles correspondientes para regularizar el registro de la compra de un vehículo que está al servicio de la Comuna y ahora sólo restaría lograr un acuerdo con la propietaria de un local que alquila el Municipio, para que extienda el período de contrato que habían fijado inicialmente.

Además de estar de acuerdo en avanzar en los puntos citados, “volvió a surgir la posibilidad de reanudar la mediación judicial sobre el caso del presupuesto del Concejo y otras cuestiones. Por lo que ahora se hará el pedido formal ante la Justicia. Creo que si todos llegamos a un acuerdo en ese marco, este conflicto culminará y empezaremos a trabajar todos juntos”, confió Vasque.

Con la resolución de estos últimos ítems que fueron abordados la semana pasada, podría finalizar la controversia entre ambos poderes.

No obstante, desde uno de los sectores del recinto expresaron a este diario que “si el Jefe comunal no ponía como condiciones algunos requisitos específicos, hoy (por ayer) ya se podría haber firmado el acuerdo”.