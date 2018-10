Rossi: “Las elecciones las van a ganar un amplio frente opositor”

Los diputados nacionales Agustín Rossi y José “Pitín” Aragón junto con el presidente del Consejo Provincial del PJ de Corrientes, Gerardo Bassi, llegaron hasta la redacción del diario El Litoral para analizar la realidad nacional y del peronismo.

“Nosotros creemos que lo peor que le puede pasar al país es que Macri esté cuatro años más en el Gobierno”, dijo Rossi.

“Hay que construir una propuesta de futuro los más amplia posible. El 65 por ciento de la ciudadanía está desilusionada con Macri”, consideró.

El legislador aseguró que “las condiciones están dadas para que la gane la oposición. Lo que hay que construir es una coalición amplia, no más o menos kirchnerismo”, sostuvo.

Insistió que “en el peronismo no estamos con idea de aislarnos. El frente opositor debe incluir a los partidos políticos, el PJ, Unidad Ciudadana y todo el movimiento obrero organizado en todas sus facetas, las organizaciones sociales, el movimiento de mujeres, las organizaciones juveniles, las organizaciones de Derechos Humanos, las Pymes, todos”.

Rossi fue pesimista al analizar el futuro inmediato del país. “Vamos a tener una Argentina más empobrecida desde el 10 de diciembre. Los cuatro años de Macri, son cuatro años perdidos”

“Un país con un tasa del 75 por ciento es inviable, no puede crecer. Va a ser una situación difícil, porque vamos a encontrar una economía en recesión con muchos condicionamientos externos”, agregó.

“La deuda será del 100 por ciento del PBI”, alertó.

“El objetivo de esta política económica es pagar deuda”, se quejó. “Lo que hay que hacer desde el 10 de diciembre de 2019 es un shock económico, aumentar sueldos e incentivar el consumo, para que la economía comience a funcionar”.

En cuanto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Rossi sostuvo: “Imaginarse un gran frente opositor sin Cristina claramente es un error”.

“Independientemente de la intensidad con la que se hable, en todos los espacios políticos opositores hoy se habla de la posibilidad de la unidad, cosa que no existió los dos años anteriores. Entre 2015 al 2017 ese debate alrededor de la posibilidad de unidad no estaba, hoy está en todos los espacios políticos opositores, en algunos con mayor intensidad que en otros. Me parece que sin ninguna duda el camino que tenemos que transitar fuertemente es ese”.

Bassi

El presidente del Consejo provincial del PJ, Gerardo Bassi, ratificó que “el Congreso partidario se reunirá el 27 y que las internas se realizarán el 31 de marzo, como estaba previsto”.

Sin embargo, alertó: “En el Congreso se definirá cual es la posición que va tomar el PJ. Nosotros estamos convencidos que somos opositores. Pero en los municipios peronistas hay que estar alertas, no sea que por promesas de recursos se queden con el apoyo de intendentes”. “Lealtad es unidad”, aseguró.