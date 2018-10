Una alumna de 13 años fue brutalmente agredida a golpes por una compañera

Una menor de 13 años permanece internada en el Hospital Pediátrico debido a las lesiones sufridas al recibir una brutal golpiza por parte de su compañera de la Escuela Industrial Bernardino Rivadavia.

El hecho sucedió en una parada de colectivos ubicada a metros de la escuela a la que ambas asisten.

El padre de la alumna lesionada radicó una denuncia en la Comisaría Séptima.

Aparentemente, las chicas tenían inconvenientes personales, por lo que una de ellas esperó el horario de salida para atacar a su compañera.

La menor que resultó herida habría regresado sola a la escuela y contó a las autoridades que estaba lastimada, pero evitó mencionar que fue agredida. Dijo, sin embargo, que se cayó al intentar subir al colectivo.

En esas circunstancias fue asistida por un servicio médico de emergencia y llevada al Hospital Juan Pablo II. Tras ser examinada, se determinó que las lesiones sufridas no eran compatibles con una caída. Entonces contó lo ocurrido, y sus padres, al conocer la situación, realizaron la denuncia policial.

Agustín Silva, el padre de la víctima -alumna de la Escuela Industrial Bernardino Rivadavia-, aseguró en declaraciones radiales que la agresora “es una chica de 14 años que tiene antecedentes por hechos de violencia”.

“Al no regresar en el horario normal la mamá fue a buscarla a la parada, pero justo me llama la directora de la escuela y me dijo que mi hija estaba accidentada. La encontré golpeada mal, semiinconsciente. Pregunté y me dijeron que fue una pelea callejera”, contó Silva, papá de la adolescente agredida. El progenitor sostuvo que “el martes hice la denuncia contra la chica y sus familiares. Tiene 14 años y es compañera de curso de mi hija, que tiene 13. Por lo que sé, la chica que golpeó a mi hija ya viene amenazando a otras compañeras y ya habría herido a una de ellas con una trincheta”.

En cuanto al estado de salud de la muchacha, aclaró que “en el Pediátrico, donde está internada, le hicieron varios análisis. Tiene politraumatismos de rodilla, en la cintura, en el riñón y craneal, que es lo más grave. Esperamos los resultados para hoy, aunque creo que todavía no le van a dar el alta”, y agregó que “hoy la veo bien, gracias a Dios”.