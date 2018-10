La mayor suba de precios del año fue en septiembre

El Indice de Precios al Consumidor subió 6,5 por ciento durante septiembre, alentado por la suba de las tarifas del transporte, junto con los rubros de alimentos y bebidas, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento, la inflación minorista acumulada en el año alcanzó a 32,4 por ciento, informó el organismo.

La inflación del 6,5% de septiembre fue la mayor del año, y se ubicó casi en el doble de la de agosto, cuando midió 3,9%.

Los mayores incrementos se anotaron en el área de transporte, con el 10,4%, alimentos y bebidas no alcohólicas 7%, equipamiento y mantenimiento del hogar 9,7%, prendas de vestir y calzado 9,8%.

El Indec dio cuenta de que en lo que va del año la inflación ascendió a 32,4% con incremento del 35,8% en alimentos y bebidas no alcohólicas, del 47,4% en transporte; 39% en comunicación, y 36,4% en equipamientos y mantenimiento del hogar.

En lo que va del año, los bienes aumentaron 34,6% y los servicios el 28,9%, mientras que en septiembre el aumento del 6,5% estuvo signado por un alza del 8,7%y 3 %, respectivamente.

Las zonas del país que tuvieron un incremento por sobre el promedio del 6,5% de septiembre fueron el Noreste con el 7,3%, Cuyo con el 6,8% junto con la Patagonia y el Gran Buenos Aires, ambas con el 6,6%.

Para octubre, los analistas privados estiman que la inflación volverá a subir por el alza del transporte y el gas, entre otros servicios, pero no alcanzará los niveles de septiembre.

Gobierno

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que la inflación para todo el 2018, ascenderá al 42%, y la economías retrocederá 2,4% mientras que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que realiza el Banco Central entre los agentes financieros, lo calculan en el 44,8%.

“La clave para la salida de la recesión estará dada por el ritmo al que baje la inflación. De la mano (con este movimiento) se recuperará el salario real y el consumo”, sostuvo el ministro el martes último.

“En promedio -agregó el funcionario- no ha sido un año de mejora del salario real como sí había sido el año 2017 y donde trabajamos claramente para que baje la inflación, que es lo que va a permitir recuperar un aumento de los salarios reales”.