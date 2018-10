Comunicaciones le volvió a ganar a Regatas, esta vez en el parque Mitre

Por Fernando Barreto

Deportes@ellitoral.com.ar

El duelo de anoche entre Regatas y Comunicaciones en el marco del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, quedó nuevamente para el equipo mercedeño que en el estadio ubicado en el parque Mitre de la capital provincial se impuso 83 a 76. Cuando jugaron en Mercedes, el Cartero había ganado 78 a 72.

La virtud del ganador se centró en el poder de reacción que mostró en los momentos adversos y la solidez que tuvo para cerrar el encuentro con la conducción de Luis Cequeira y el goleo de Selem Safar y Novar Gadson.

Regatas Corrientes, sin Paolo Quinteros (lesión en la clavícula), repitió errores ofensivos, tuvo baja efectividad en el último período y cedió por primera vez su localía en el torneo.

El primer tiempo mostró a un Regatas que fue de menor a mayor en su producción. El rendimiento del Fantasma creció de atrás hacia adelante para limar una diferencia en contra de 8 puntos y pasar a ganar por 5 al promediar el segundo cuarto.

La defensa fue la herramienta que tuvo el local para redondear un aceptable rendimiento durante los 20 minutos iniciales. De 20 puntos en el cuarto inicial, bajó el goleo del rival a 14 en el segundo.

En el otro sector del rectángulo de juego, también mostró una efectividad que mejoró con el correr de los minutos. En esta oportunidad bajó la cantidad de tiros de larga distancia e intentó poner el balón cerca del aro donde desequilibró Javier Saiz (10 puntos en el segundo capítulo).

Comunicaciones comenzó firme el partido, se cerró bien en defensa y con el buen aporte de Gadson se adelantó en el marcador 13 a 8. La superioridad visitante se mantuvo algunos minutos, pero lentamente se le fue desdibujando en ataque, sufrió una merma en su goleo y ya no estuvo firme para marcar.

En el regreso del descanso largo, de la mano de Juan Pablo Arengo, Regatas mostró fluidez en el ataque hasta tomar 9 puntos de ventaja. Sin embargo, allí se secó su ofensiva.

Comunicaciones corrigió la defensa, mientras que con la buena labor de Safar y Gadson para anotar, metió un parcial de 12 a 0 para adelantarse en el tanteador. Los últimos diez minutos comenzaron con un juego desprolijo y desordenado pero a puros triples, claro que Regatas no tuvo otras variantes para anotar, mientras que en el rival siguió creciendo la figura de Gadson, con el acompañamiento de Luis Cequeira en la conducción y el aporte goleador de Safar, para tomar distancia y provocar la frustración en el local.

DATOS

Parciales: 16-20, 38-34 y 57-59.

Cancha: José Jorge Contte (Corrientes)

Arbitros: Sergio Tarifeño, Leonardo Zalazar y Héctor Wasinger.

ASI SE UBICAN - ZONA A

Estudiantes 13 (5-3)

La Unión 11 (4-3)

San Martín 10 (4-2)

Regatas 9 (2-5)

Comunicaciones 8 (2-4)

PROXIMOS PARTIDOS

Mañana: San Martín vs. Comunicaciones.

Domingo 21: La Unión vs. Comunicaciones.

Domingo 21: Regatas vs. San Martín.