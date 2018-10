Gallardo guardará jugadores ante Colón pensando en la Copa 

Para visitar mañana a las 21.15 a Colón de Santa Fe en el inicio de la novena fecha de la Superliga, el técnico de River, Marcelo Gallardo, no citó a seis de los jugadores considerados titulares, quienes serán preservados para enfrentar el martes a Gremio de Porto Alegre en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Los que no estarán frente al “sabalero” son Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Ignacio Scocco, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez y Leandro Armani.

El arquero y el “Pity” no se encuentran ciento por ciento recuperados de las lesiones que arrastran, Juanfer jugó más de una hora el martes en el amistoso que la selección colombiana disputó ante Estados Unidos; Maidana y Scocco son los jugadores más veteranos del plantel y siempre son cuidados por el cuerpo técnico, mientras que Scocco regresó a su nivel y también será preservado.

En cambio fueron convocados nuevamente Exequiel Palacios y Enzo Pérez, quienes dejaron atrás sus molestias, y la novedad de la nómina es la presencia de Ezequiel Centurión, el arquero rionegrino de 21 años de la reserva, quien irá al banco en Santa Fe y también ante Gremio, a raíz de la lesión de Enrique Bologna.

El plantel entrenó ayer en River Camp bajo las órdenes del cuerpo técnico: la jornada comenzó con una entrada en calor con pelota.

Luego, en dos grupos, los jugadores realizaron trabajos físicos de capacidad aeróbica y ejercicios físico-técnicos en cancha reducida.

En tanto, Gonzalo Martínez, Franco Armani y Enrique Bologna se movieron de manera diferenciada.

Hoy los jugadores fueron citados para entrenar en el Estadio Monumental a partir de las 18, práctica que se realizará a puertas cerradas, donde el DT trabajará en cuestiones tácticas.

El probable equipo que Gallardo pondría ante Colón sería el siguiente: Lux; Montiel, Lollo, Martínez Quarta, Mayada o Casco; Pérez, Zuculini, Sosa, De la Cruz; Mora y Pratto.

Viaje express

Para que el plantel no pierda ni un día de entrenamiento, Gallardo decidió que la delegación viaje en vuelo chárter a Santa Fe unas horas antes del partido y vuelva ni bien el mismo concluya, siempre pensando en el partido del martes frente a Gremio.

Los 19 citados

Los citados para viajar a Santa Fe son: Germán Lux, Ezequiel Centurión, Gonzalo Montiel, Jorge Moreira, Javier Pinola, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Santiago Sosa, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Exequiel Palacios, Cristian Ferreira, Bruno Zuculini, Camilo Mayada, Rodrigo Mora, Lucas Pratto y Rafael Borré.

Cambio de horario para River-Gremio

El partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores de América que protagonizarán River Plate y Gremio de Porto Alegre cambió de horario y se jugará el martes 23 de octubre, a las 21.45, en el estadio Monumental, por pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Este encuentro estaba programado para las 19.30, pero desde Seguridad adujeron que no contaban para esa horario con los efectivos necesarios para garantizar el normal desarrollo del operativo, en un partido que tendrá hinchas de ambas instituciones.

Ayer la Conmebol acató el pedido y divulgó el nuevo horario de comienzo para las 21.45, al igual que el inicio del desquite en Porto Alegre, previsto para el martes 30 de octubre.

La otra llave

En tanto, la otra llave de semifinales entre Boca Juniors y Palmeiras se disputará el miércoles 24, desde las 21.45 en La Bombonera.