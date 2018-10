Algunos comercios extienden su horario de cara al Día de la Madre

n En la cuenta regresiva hacia el Día de la Madre que se celebra el domingo, crece la expectativa por la venta de los clásicos regalos y algunos comercios del microcentro anunciaron que a partir de hoy extenderán su horario de atención, ya que bajarán sus persianas recién a las 21.30. En tanto que el sábado, la mayoría atenderá de corrido y algunos abrirán hasta las 22.

De esta forma, los mercantiles indicaron a El Litoral que esperan acompañar al habitual repunte de ventas que se genera en esta fecha, movilizado por centenares de familias que adquieren obsequios para agasajar a las madres.

“Tenemos las expectativas puestas en los días previos al domingo, por eso desde el viernes (por hoy) atenderemos hasta las 21.30 y el sábado hasta las 22”, expresó Luis desde una casa de artículos de tecnología.

Algo similar anunció Susana desde un negocio de bijouterie, ya que dijo: “Siempre abrimos en horario corrido los sábados previos al Día de la Madre, y este no será la excepción. Además, cerramos cuando se vaya el último cliente”.

Estrategias

Desde que comenzó octubre, la mayoría de los negocios (de los más diversos rubros) presentaron una serie de promociones para atraer clientes. Al parecer, todo es válido con tal de suscitar el interés del comprador, tal es así que los negocios promocionan liquidaciones, ofertas de 2 por 1 y hasta ponen carteles con ingeniosas frases (ver foto).

En este escenario, los comerciantes aseguran que recién en estos días comienzan a tener efecto las estrategias de marketing y, de hecho, varios indicaron que ayer se activó la venta de obsequios.

“Arrancó la venta, por suerte en octubre estamos teniendo más movimiento de clientes. Las promociones ayudan mucho. El gran porcentaje de compras está destinado a nuestras promos, porque nosotros, por ejemplo, ofrecemos camisa y pantalón a $990 y jeans más remera desde $800. Esos kits son muy buscados, al igual que el perchero de las ofertas”, manifestó Marina desde una tienda de ropa.

Del mismo modo, el gerente de una casa de indumentaria, Marcelo Alcaraz, señaló: “Comenzamos a notar más movimiento desde el fin de semana pasado, pero se notó una mayor venta recién hoy (por ayer). Sucede que la mayoría aprovecha las cuotas sin interés de los planes de financiación, porque llevan más de un regalo, así que esperan el fin de semana para comprar lo que necesitan con el Ahora 12. Por ahora el consumo se mantiene parejo en relación al año pasado”.

Con un historial de nueve meses sucesivos de descenso en el nivel de consumo y un septiembre descripto como el más difícil, el Día de la Madre es recibido por el sector como una fecha clave para mejorar el balance semestral. De todas maneras, las primeras ventas apuntan a las ofertas.

En esta línea, desde un negocio de lencería, Elizabeth indicó que “muchas familias vinieron en busca de los regalos, y por el momento lo que más buscan son las promociones en bikinis”.

Sectores

Si bien hay buenas perspectivas en muchos negocios, por lo pronto este panorama no es compatible con todos los rubros. Por un lado, desde el sector de indumentaria, zapatería, joyería, regalería y talabartería afirmaron que empezaron a tener mayor demanda. No así las tiendas tecnológicas y de electrodomésticos, donde destacaron que las ventas fueron mínimas.

Así por ejemplo, Diego, encargado de una casa de electrodomésticos, señaló: “Tenemos varias promociones centradas en productos de belleza como planchitas, secadores de pelo, o bien descuentos en celulares. No obstante, todavía no tuvimos el repunte que esperábamos”.

De hecho, remarcan que por el momento las ventas bajaron un 30% en comparación al año pasado. “Todavía está muy quieta la demanda, las promociones están disponibles así que esperamos que el fin de semana llegue con mejores perspectivas”, manifestó Luis.

Para cerrar, quienes no realizaron la compra del regalo todavía están a tiempo, ya que algunos negocios atenderán hasta las 21.30. En tanto que mañana, algunas casas de indumentaria no cerrarán a la siesta y abrirán hasta las 22. Incluso, hay negocios que analizan la posibilidad de abrir el domingo.