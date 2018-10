Analizarán el pedido para instaurar un tercer municipio en la jurisdicción de Empedrado

En el Senado de la Provincia ingresó ayer un proyecto rubricado por varios legisladores, a través del cual plantean la creación del Municipio de Derqui que contemplaría cuatro poblaciones que en la actualidad son parte de la jurisdicción comunal de Empedrado. Sobre esta propuesta, el intendente José Cheme manifestó que si bien aún no tuvo acceso al proyecto, estimó que debe responder al pedido de vecinos para poder alcanzar un mayor desarrollo.

De acuerdo con lo informado, el senador David Dos Santos, junto con otros de sus pares, propone instaurar el Municipio de Manuel Derqui, que estaría integrado por el paraje homónimo, Cañada Baí, San Isidro y Paso Quintana.

La citada comunidad, según los argumentos esgrimidos por los legisladores, posee una comisión vecinal organizada y supera el mínimo exigido por nuestra Constitución Provincial para la creación del nuevo municipio. Esto último se basaría en los datos recabados durante el último censo.

Asimismo, destacaron que en la zona poseen servicio de agua potable, cuatro establecimientos escolares, tres salas de primeros auxilios, una oficina del Registro Civil y diez establecimientos de pequeños productores.

“Una vez aprobado el proyecto, las primeras elecciones de autoridades del Municipio de Manuel Derqui se realizarán conjuntamente con las elecciones provinciales”, remarcaron.

Al ser consultado sobre este proyecto que, de ser aprobado, instauraría un tercer municipio en la jurisdicción de Empedrado, Cheme expresó que “todavía no tengo detalles del proyecto porque me enteré por los medios. Pero estimo que habrá surgido a partir del pedido de vecinos de la zona”.

“Si bien el Municipio está en contacto permanente con ellos y brindándoles asistencia, seguramente deben querer lograr un mayor desarrollo en la zona. Considerando que tiempo atrás se creó El Sombrero y es una comuna a la que le va muy bien”, comentó el intendente en diálogo con El Litoral.

Con respecto a la distancia entre el área urbana de Empedrado y los citados parajes, indicó que “Derqui debe estar a unos 14 kilómetros. Mientras que en el caso de Cañada Baí son unos 25 kilómetros y unos 22 kilómetros a San Isidro”.

Tras lo cual destacó que tienen una amplia zona rural dentro de la jurisdicción. En este punto, remarcó que “la cuarta sección concentra una mayor población que la zona en la que se propone instaurar el nuevo municipio”.