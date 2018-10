Por José Ceschi

¡Buen día! Se escribe bastante sobre los discapacitados; pero es menos frecuente que los propios discapacitados se expresen a través de los grandes medios. Tengo conmigo una carta publicada en “Clarín” de hace bastante. La firma Miguel Pablo Gallardo. Creo que nos vendrá bien a todos releerla:

“Quiera Dios que estas líneas lleguen a todos los dicapacitados y sus familias.

Padezco hace diez años esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica y discapacitante progresiva en la mayoría de los casos. Pero no voy a hablar de ella. Quiero advertir sobre otros efectos devastadores.

Reconocer y aceptar que alguna parte de nuestro cuerpo o sentidos nos han abandonado en durísimo. Pero ¿existe algo en esa nueva vida todavía más triste? Sí, algo más duro, que duele y hiere en lo más profundo: padres, hermanos, hijos, amigos que se alejan.

Muchos deciden pasar una tarde en un lugar cualquiera en vez de compartir un rato, un café con ese ser querido que necesita una mirada afectuosa, una palabra de aliento, una esperanza.

No saben, no quieren o no pueden mirar a los ojos a ese ser querido que se ha quedado en el camino, en una silla de ruedas o, lo que es peor, en la cama de un hospital con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas.

Es mi deseo que estas líneas llamen a la reflexión. No hay mayor fortuna que, al acostarse, hacerlo con la conciencia en paz. Quienes vivimos en este mundo de sombra necesitamos de todos.

Ante la aparición de una enfermedad invalidante, cualquier disminución de nuestra capacidad puede desgarrar en pedazos a una familia completa, o soldar sus miembros en una unidad coherentes y fuerte.

Detengámonos y pensemos. Por la mañana, antes de ir al trabajo, ¿entregamos un beso a nuestros seres queridos? En este mundo tan difícil, nadie puede asegurarnos que un día no nos sorprenda la invalidez y, encima, la discriminación...”.

Para conversarlo en familia. ¿No lo cree?

¡Hasta mañana!