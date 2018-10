El torneo Federal pone en marcha la ilusión de tres equipos correntinos

Fecha de apertura

La primera fecha de la División NEA del Torneo Federal de Básquetbol se disputará en forma completa esta noche de acuerdo con la siguiente programación:

21.30 Sarmiento de Resistencia vs. Atlético Saladas.

21.30 Sarmiento de Formosa vs. Sol de América de Formosa.

22.00 San Martín de Curuzú Cuatiá vs. Amad de Goya.

22.00 Comercio de Santa Sylvina vs. Acción de Sáenz Peña.

Durante la primera etapa se jugarán tres ruedas. Además, habrá dos cuadrangulares a una rueda, los equipos correntinos estarán en el grupo 2, con Sarmiento de Resistencia, los restantes equipos jugarán en la zona 1.