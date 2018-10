Libres: desde el Hospital San José aclararon datos sobre dos decesos

Desde el Hospital San José de Paso de los Libres se emitió ayer un comunicado en el que aclaran que “la menor fallecida el día martes 16 del corriente fue asistida días antes al lamentable suceso por el servicio de Emergencias, el cual observó un cuadro febril sin criterio de internación. Desconocemos absolutamente la evolución de la paciente y la causa del deceso ya que la niña no regresó al hospital”, señala la misiva.

Agregan que “ante las versiones sobre la posible causa del deceso, no podemos emitir desde la Salud Pública un estado de alerta sobre un supuesto brote ya que para ello se deben dar ciertas características epidemiológicas”.

Mientras que sobre “el segundo caso de una menor fallecida el miércoles 17, se da en circunstancias distintas, llevándose a cabo en nuestro nosocomio la autopsia correspondiente y siendo lo ocurrido, actualmente, materia de investigación judicial por lo que no podemos brindar información alguna sobre el caso”.