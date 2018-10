Mauro Bonamino Grupo participará desde mañana del Tchê Festival

Mauro Bonamino Grupo participará del Tchê Festival que comienza mañana en el Teatro Municipal y Casa de la Cultura de Caxias do Sul (Brasil). Los artistas actuarán junto a la banda de rock gaúcho Grandfuria.

Con el objetivo de promover la integración de las regiones musicales entre Argentina y Brasil, el grupo Yangos de Caxias do Sul organizó la primera edición del Tchê Festival, que se desarrollará este sábado en dicha ciudad.

El convite tiende a acercar las músicas del sur de Brasil y el litoral argentino, promoviendo la música latinoamericana y su variedad y riqueza. Yangos es la agrupación organizadora del Tchê Festival.

“Con el sur de Brasil estamos muy conectados. Si nos ponemos a pensar, Yamandú Costa es uno de sus discípulos, y debe ser uno de los mejores guitarristas en la actualidad a nivel global. Y muchos como él fueron llevando la música un poco más de acá y fue generando escuela, independientemente de lo que realmente pudo trascender de una manera masiva como pudo haber sido algún chamamé que haya llegado de la mano de Teresa Parodi, muy querida en el sur de Brasil, o como Mercedes Sosa, que básicamente jugaba de local en Brasil, o el mismo Tarragó Ros”, explicó Bonamino en una reciente entrevista radial.

Dijo además: “Por ahí estamos aturdidos por el barullo de lo que nos meten en las carteleras, y no termina ahí la película. Hay gente que construyó desde otro lugar, tardando más tiempo quizás, porque es un trabajo más artesanal y ‘sucio’, en el sentido de remarla, y que realmente ha hecho un hecho artístico de su carrera, y por eso su música perdura hasta el día de hoy en el mundo”.

Cabe destacar que el disco “Chamamé” de Yangos, con la producción de Yanel, fue nominado en 2017 al Latin Grammy como Mejor Album de Música de Raíz Brasilera. Esta conexión de la que habla Bonamino también fue abonada en la edición 2018 de la Fiesta Nacional del Chamamé, en el marco del Mercado del Chamamé, actividad conexa a la fiesta grande donde año a año se dan cita músicos, productores, programadores de festivales, periodistas y otros actores del sector para generar acciones de promoción y proyección del género fuera de la provincia.

Yangos es un grupo que ha crecido bastante, con paso firme, no solo en Rio Grande do Sul, sino a nivel global.

“A este grupo lo conocimos en el Mercado del Chamamé, y nos pone contentos que este encuentro nos haya llevado a un festival donde vamos a compartir escenario con Grandfuria, que viene en alza y que hace rock gaúcho, por lo que va a ser una noche de contrastes musicales, lo que hace al festival algo muy interesante”, manifestó.

Resultado de ese encuentro en el marco del Mercado del Chamamé en su edición 2018 es esta participación del cuarteto de Bonamino, conformado por Marta Toledo en voz, Federico Mayuli en contrabajo y Samuel Rodríguez en guitarra.