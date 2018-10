Patoterismo de los sindicalistas

Como si fuera un virus que resiste todo tipo de antibiótico, el sindicalismo argentino se hace cada vez más fuerte, ahora envalentonado con el fallo de un juez de rechazar el pedido de detención de Pablo Moyano -el fiscal recusará al magistrado con el fin de apartarlo de la “Causa Independiente”- y el gesto de la Iglesia con Hugo Moyano, el dirigente de los Camioneros que mantiene una disputa con el Gobierno nacional debido a la causa judicial que tiene en jaque a su hijo Pablo.

Monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, se reunió días atrás con Moyano para debatir “la situación de los trabajadores ante la inflación, el deterioro de los salarios y el cierre de empresas”.

A la reciente advertencia de Moyano de que “si ellos atacan a toda mi familia yo también los voy a atacar a ellos, que no me jodan”, el dirigente camionero sumó una nueva incursión opositora al llamar a “erradicar a este Gobierno que lo único que hizo fue traer miseria y endeudar a generaciones futuras”.

“Es necesario hacer el esfuerzo necesario, valga la redundancia, para lograr el objetivo que muchos hombres y mujeres que pasan necesidades están esperando: lograr erradicar a un Gobierno que lo único que hizo fue traer miseria y endeudar a generaciones futuras”, proclamó.

Vale señalar que el pasado martes, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado destacando “los aportes” de los movimientos sociales y criticando al Estado nacional por la falta de asistencia en los barrios más humildes.

Si bien desde el Gobierno ninguna autoridad se refirió al gesto de la Iglesia para con el sindicalismo argentino, indudablemente esta actitud no hace más que ratificar las diferencias entre el Estado y los prelados -incluido el papa Francisco-, que abiertamente muestran su simpatía con el peronismo.

Recientemente, el presidente Mauricio Mauricio Macri sostuvo que “nadie se puede creer por encima de la ley ni puede prepotear a los demás”.

Está claro que el sindicalismo desoye esta gran verdad y, por el contrario, sigue patoteando a la democracia y amenazando y advirtiendo a un jefe de Estado que llegó al poder a través del voto popular.

Un ejemplo de ello se dio el pasado miércoles en el club Ferro, donde varios intendentes del PJ y el kirchnerismo -con Máximo Kirchner a la cabeza- compartieron acto por el Día de la Lealtad. Allí, el punto más polémico del encuentro partidario fue una referencia a la situación de Florencia Kirchner.

El cierre estuvo a cargo del intendente local Gustavo Menéndez, quien lanzó una advertencia: “Ojo con tocar a uno solo de los compañeros peronistas. Todos sabemos que Cristina y Máximo tienen espalda, ojo con Florencia Kirchner”.

La declaración del jefe comunal de Merlo se produjo en un momento en que la situación procesal de la hija de Cristina está muy complicada. Con la elevación a juicio oral del caso Los Sauces, firmada por el juez Julián Ercolini, la posibilidad de que Florencia K pueda ser detenida está un paso más cerca.

La joven productora de cine no tiene los fueros parlamentarios que hoy protegen a su madre y a su hermano Máximo de una eventual captura.

Concretamente, la hija menor de los ex presidentes de la Nación está acusada de lavar dinero a través del alquiler de las propiedades que la familia transfirió y compró a nombre de la sociedad Los Sauces, y que luego alquilaba a Lázaro Báez, Cristóbal López y Osvaldo “Bochi” Sanfelice, entre otros.

En este contexto judicial adverso es que se escuchó la frase de Menéndez: “Ojo con Florencia Kirchner, estamos mirando lo que están haciendo. No vaya a ser cosa que crean que el pueblo va a permanecer con los brazos cruzados”, dijo.