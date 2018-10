Reunión de autoridades y movilización de curuzucuateños por el Centro Oncológico

Con el objetivo de que se concrete la puesta en funcionamiento del Centro Oncológico en Curuzú Cuatiá, ayer por la mañana, el intendente, José Irigoyen y nueve concejales fueron recibidos por el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia, Horacio Ortega, para conocer detalles del proyecto en lo que respecta a la parte estatal y el Jefe comunal se ofreció a ser mediador con la fundación promotora. Por la tarde se hizo una multitudinaria marcha hasta la obra, donde se realizó un abrazo simbólico y tras las palabras de varias pacientes, Irigoyen aseguró el compromiso para que todos los actores logren la apertura de tan vital servicio sanitario.

Durante la reunión con la delegación de funcionarios curuzucuateños y de la que participaron algunos legisladores provinciales, Ortega aseguró que “de ninguna manera hay un desinterés o desidia por parte de la Provincia y queremos informar que nosotros venimos trabajando con el equipo técnico de la señora Bonatti”.

Detallando la situación de los permisos habilitantes para la puesta en marcha del Centro, dijo que “por un contrato de fideicomiso, la parte técnica y la habilitación de la Agencia de Regulación Nuclear (ARN) le correspondía a su equipo técnico y hasta ahora no han podido complementar esto, más allá de que el doctor Ricardo Cardozo (ministro de Salud) estuvo trabajando en esta habilitación, hoy no la tenemos”. Seguidamente ratificó que “tenemos el empeño y la firme convicción de que el centro pueda ser una realidad en razón de la ubicación donde está y brindar la cobertura de salud a toda la parte Sur de la provincia”.

Insistió en que “estamos poniéndonos a disposición de ellos, volvemos a renovar nuestro compromiso para que podamos lograrlo; se hizo una inversión en un sector que no estaba contemplado, y quiero llevar tranquilidad a la gente de Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Monte Caseros y Mocoretá de que ese centro de salud se va a cumplimentar para que brindemos la asistencia necesaria”.

De la reunión también participó el titular del Departamento de Oncología del Hospital Vidal, Jorge Zimerman, centro de referencia en la materia a nivel provincial. El profesional explicó que “confeccionamos un organigrama de cómo funciona un centro oncológico: lo administrativo, la contratación de médicos y profesionales, y cómo tiene que funcionar y sus directivos. Se le entregó al Gobierno la confección del funcionamiento que creamos sistematizado. Los mecanismos de habilitación nos da la ARN que según el funcionamiento de los equipos que están en Curuzú Cuatiá”, agregó.

En tanto, indicó que “una cosa es aprobar el edificio y otra su funcionamiento, porque requiere de gente que lo maneje y estas deben estar autorizadas con los permisos necesarios de la ARN”.

Respecto a la capacitación de los recursos humanos, Zimerman declaró que “le ofrecimos a ellos capacitar a los enfermeros que van hacer quimioterapia, porque no lo puede hacer uno que no esté especializado”. Agregó que "le ofrecimos el equipamiento que necesitarán, la cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina para colaborar con ellos, también dispusimos rotaciones de médicos clínicos que pudieran trabajar allí para capacitarlos de mejor manera”.

Delegación

El intendente curuzucuateño manifestó a la prensa que “pedí una reunión para que vengamos con los concejales y escuchemos cuáles son las explicaciones y podamos explayarnos”. En tanto aclaró que “hoy (ayer) a las 8 me comuniqué con el apoderado (de Elena Bonatti), Fernando Sinistri y me puse a disposición, para intentar solucionar este problema, hacer de mediador”.

Confirmó que “quedamos en que la semana que viene van a estar hablando con el Gobierno de la provincia y vamos a ser invitados, eso es lo que le pedimos al ministro Ortega, ser parte de la reunión y ser testigos de lo que vaya evolucionando, porque supongo que hoy se va a resolver un problema, pero tenemos un camino largo para hacer funcionar, es una responsabilidad. Entendemos la movilización que tiene nuestra ciudad, es obvio, queremos el centro oncológico”, subrayó.

Manifestación

Este jueves por la tarde se concretó una manifestación que incluyó una marcha y abrazo simbólico al Centro Oncológico en construcción. En la multitudinaria convocatoria, vecinos portaron la bandera de la ciudad, pronunciaron mensajes de apoyo al proyecto y cantaron el Himno Nacional.

Una representante de la entidad promotora dijo: “Como fundación somos los que vamos a llevar a cabo, pueden haber obstáculos, momentos en los que la cuestión no salga como queremos, pero estamos convencidos de que este centro va a salir”, lo que fue acompañado por aplausos.

Hacia el final de la marcha, el Intendente tomó la palabra reconoció estar “muy conmocionado por la unión, todos queremos que el centro oncológico se quede en Curuzú y sea una realidad”.

Ante lo cual aclaró: “Por eso decidimos primero viajar a Corrientes con los concejales, hablar con las autoridades y escuchar la otra campana. Trajimos el compromiso que el Oncológico se va a hacer”.

A través del video difundido por FM Total, Irigoyen ratificó ante los vecinos que “nosotros nos ofrecimos con los concejales, como representantes del pueblo, a hacer de mediadores y pedimos que en cada reunión que se haga estar de veedores para garantizar que realmente tengamos el centro oncológico que todos queremos. Les vengo a traer la tranquilidad que vamos a luchar por eso, así que tenemos un deber y una responsabilidad”.

Al finalizar, una integrante de la fundación le dijo al Jefe comunal: “Confiamos en vos, sos nuestro intermediario, te vamos a apoyaryar".