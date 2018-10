Se levantó el paro de colectivos y hoy se reúne el Simu para analizar el costo del servicio

Luego de la conciliación obligatoria convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, y de nueve jornadas con medidas de fuerza, ayer se levantó el paro del servicio de transporte público de pasajeros que se realizaba de 22 a 6. Los empresarios se comprometieron a pagar el 5,7% adeudado de la paritaria, pero desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aclaran que el acuerdo es parcial, dado que queda pendiente un 15% del total estimado del 40% de incremento para los choferes.

Además, en el ámbito local, la Secretaría de Movilidad de la Comuna convocó para hoy al Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) para analizar el tema de los costos del servicio y cotejarlos con los que propone la Secretaría de Hacienda.

Ante el anuncio del levantamiento de la medida de fuerza que se venía realizando a nivel nacional, El Litoral consultó sobre el acuerdo al secretario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Raúl Abraham, quien dijo que “hemos logrado el compromiso de los empresarios del pago del 5,7% que adeudaban de la paritaria acordada, en principio, del 25%” y agregó que “restaría ahora acordar lo que queda pendiente, que consiste en un 10% más consensuado en julio y una revisión, que podría ser del 5% o un poco más, que ahora quedó plasmado en el acta, ante la situación económica actual”.

En cuanto a la fecha de pago de estos porcentajes adeudados, dijo que “seguiremos conversando, la idea es evitar una medida nuevamente”.

En tanto, el secretario general del gremio de la UTA, seccional Corrientes, Rubén Suárez, quien mantuvo su teléfono apagado, tras hablar con algunos medios radiales, anunció el levantamiento de la medida de fuerza y la reactivación del servicio tanto urbano como el interprovincial Chaco-Corrientes, dado que el empresariado se comprometió a pagar el 5,7% adeudado.

Pero en este contexto, Suárez, que actualmente es senador provincial y ha sido electo recientemente para cumplir un nuevo mandato mediante la lista única de consenso en la UTA Corrientes, dijo que “hemos llegado a un acuerdo parcial, creemos en la buena fe de los empresarios en cuanto al depósito que nos tienen que hacer mañana, pero hoy pudimos descomprimir la media de fuerza y seguiremos dialogando para que las empresas cumplan con la demanda salarial y ver cómo se puede sostener el sistema de transporte de pasajeros”.

Subsidios

En cuanto a las subvenciones otorgadas por Nación, el reclamo empresarial versa sobre que los montos no se adecuan a las paritarias acordadas con los trabajadores, provocándoles déficit y, en consecuencia, no pueden cumplir con lo acordado.

Esta situación es la causante de la medida de fuerza que afectó a todo el país, a excepción de Capital Federal (donde se incrementó el monto de este concepto).

Pero el tema de los subsidios se complicó aún más cuando Nación determinó que las provincias desde enero deben hacerse cargo de los mismos, situación que supera las arcas provinciales y mantiene en vilo a todo el sector del transporte, que decidió en los últimos días visibilizar la preocupación mediante carteles que sostenían que mientras en Buenos Aires el boleto sale $13, en el resto del país sería de $40. “No a la quita de subsidios”, sostenía la leyenda que se observa todavía en las unidades del servicio de transporte público.

Y en este aspecto de la problemática, Suárez comentó que “nos preocupa que en enero se retiren los subsidios, pero tuvimos un encuentro con el Gobernador en donde nos dijo que se abocará al tema y eso nos tranquiliza un poco”.

Simu

La Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana convocó para hoy a las 10, a los integrantes del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) para analizar los costos del sistema de transporte urbano de pasajeros.

El encuentro se realizará en las oficinas de la avenida Artigas (pasaje Olazábal al 1100) y consultado sobre el orden de temas, el secretario de Movilidad Urbana de la Comuna, Jorge Sladeck, dijo a El Litoral que “durante el encuentro sólo analizaremos el tema de los costos del servicio y los cotejaremos con los realizados por la Secretaría de Hacienda del Municipio”.

Vale señalar que los empresarios están solicitando un incremento de la tarifa plana que rondaría los $18 si hay subsidios locales, pero de $25,50 si no hay subvenciones.

En cuanto a la probabilidad de un incremento en el precio del boleto plano, Sladeck dijo que “la reunión es para analizar los costos, ese va a ser el único tema, estamos analizando los costos por ahora”.

Por último, en referencia al funcionamiento del Simu, Suárez dijo que “espero que se convierta en un órgano que mejore la calidad del servicio, que sirva a la gente, que sea periódico, que se logre el respeto por nuestro trabajo y sirva para una mejora integral del servicio”.