Frigerio: "Haremos las modificaciones necesarias para que sea aprobado"

El ministro del interior, Rogelio Frigerio, se mostró hoy confiado en la aprobación del Presupuesto 2019 al sostener que "contiene proyecciones serias" y que el oficialismo "hará las modificaciones que sean necesarias para lograr su aprobación", ya que el Gobierno no cree "ser dueño de la verdad".



"Estamos dispuestos a debatir estos temas, pero no compartimos que las proyecciones sean a todas luces incumplibles como dice un sector de la oposición", dijo el funcionario.



"Vamos a trabajar en la Comisión para hacer los cambios que consideremos que hay que hacer para contar con esta herramienta tan importante que tiene un equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado", definió.



"No somos dueños de la verdad", aclaró el ministro y, ante la consulta sobre la postura de un sector del peronismo de introducir cambios al Presupuesto tras el acuerdo con el FMI, aseguró que "escuchamos a la oposición, vamos a seguir trabajando y buscando el consenso con aquellos que han demostrado trabajar y apoyar la gobernabilidad".



Frigerio evaluó además que el Gobierno "necesita los votos de la oposición "para aprobarlo porque tiene minoría" y que va a "seguir trabajando con ellos, sobre todo con los que mostraron mucho apoyo a la gobernabilidad", manifestó en diálogo con radio Mitre.



En cuanto al tema impositivo señaló que se logró "acordar que la reducción de ingresos brutos no se parará" y, sobre bienes personales, adelantó que "todavía no hay una definición en ese punto".



En el ámbito electoral, interpretó que el gobierno de Cambiemos "había manifestado bastante expectativa y la verdad que no pudimos cumplir con alguna de las cosas que nos propusimos, y con otras si".



"Tal vez no estuvimos a la altura de esa expectativa que se había generado en la sociedad, sobre todo en la clase media; tuvimos que plantear cosas duras, dijimos la verdad por primera vez en mucho tiempo, y eso creo que afecto la confianza de una parte la sociedad", analizó el ministro del Interior.



Frigerio se pronunció además por "recuperar la confianza demostrando que, en un contexto adverso, tenemos al mejor piloto de tormentas, que es el presidente Mauricio Macri".