Murió el dibujante Hermenegildo Sábat

El dibujante y artista plástico Hermenegildo Menchi Sábat murió anoche, a los 85 años, según informó el diario Clarín, el medio para el cual trabajó desde 1973.

Uruguayo, nacido en Montevideo en 1933, Menchi creció en el seno de una familia de artistas. Su abuelo, Hermenegildo Sábat Lleó, dejó su España natal para llegar a la república oriental durante su niñez y allí realizó una reconocida carrera como pintor y caricaturista en diferentes medios.

"La historia de mi relación con el dibujo gráfico deriva de mi abuelo, de quien tengo el nombre. Trabajaba en el diario El Día, que era en esa época un diario sábana, donde publicaba dibujos de página entera, con comentarios que no serán aptos ahora, porque serían violentísimos", comentó en una entrevista con La Nación.

Su padre, Juan Carlos Sábat Pebet, también estuvo vinculado a la cultura: fue dibujante, periodista y escritor. De aquel ejemplo, de ese legado, el pequeño Menchi aprendió, observando y repitiendo, algunos de los secretos del oficio, que lo ayudaron a convertirse en uno de los caricaturistas políticos más importantes del mundo hispano-parlante. A los 14, realizó su primer dibujo: un retrato del poeta Rubén Darío. Cuando su maestra lo vio, le pidió que siguiera por ese camino.

Se instaló en Buenos Aires en 1966, tenía 33 años. Abandonó la redacción del diario El País para cruzar el "charco" y comenzó, en Buenos Aires, a colaborar en varias revistas, como Primera Plana y Crisis, y en el diario La Opinión.

A lo largo de su trayectoria, recibió una gran cantidad de reconocimientos, como el Premio Konex en 1982 y el año pasado, el prestigioso Konex de Brillante. También fue reconocido con el premio María Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia en 1988 y fue declarado personalidad emérita de la cultura argentina y Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1997. Además, recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de la República (Uruguay) y fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo, en 2003, entre otros galardones.

Por su "conducta intachable frente al poder" fue ganador del Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI en la modalidad Homenaje, entregado por CEMEX y por la Fundación Nuevo Periodismo presidida por Gabriel García Márquez.

La elección de la fundación de García Márquez declaró aquella vez, en 2005, que la elección de Sábat servía para "poner como ejemplo ante todos los periodistas de América Latina la extensa trayectoria de quien recorrió en su natal Montevideo los más variados oficios periodísticos, para luego consagrarse en Buenos Aires al ejercicio del periodismo de opinión, a través de la caricatura política".

Nacionalizado argentino en 1980, estaba casado con Blanca, con quien tuvo dos hijos: Alfredo y Rafael.

Presidió la Fundación Artes Visuales (la cual creó en 1982) y enseñó dibujo, pintura, grabado e ilustración en su taller de Monserrat, además de realizar esas excéntricas y ácidas obras para el diario, que tanta repercusión han generado, otorgándole amantes y detractores.

Aunque arriesgado, nunca ha sido fácil. "Miro mis dibujos en la dictadura y pienso que es un milagro estar vivo", dijo en una entrevista, refiriéndose a la caricatura que hizo de Videla cuando estaba prohibido dibujarlo.

Con su lápiz dibujó a los principales políticos argentinos de las últimas décadas. Para la mayoría era un reconocimiento, aunque algunos se enojaban. El caso más emblemático fue el de la ex presidente Cristina Kirchner, con quien protagonizó una polémica pública.

"Yo no creo todo lo que me pasa, pero me sorprende que la exitosa abogada, que asume potestades de crítica de arte y de esposa de Catón el Censor, se dedique a juzgar los trabajos de un humilde periodista", contestó a través de una columna de opinión.

