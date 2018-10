Dujovne: "Nos espera un momento difícil y duro, pero luego saldremos adelante"

"Nos espera un momento difícil y duro, pero luego saldremos adelante". El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , se refirió de esa manera al rumbo de la economía argentina y le pidió "a la gente" que "tenga paciencia".

En diálogo con radio La Red, el funcionario señaló: "Es inevitable: estamos atravesando una recesión, la Argentina va a estar en recesión por un tiempo". Agregó: "Tenemos que convenir con los efectos de los shocks que hemos atravesado".

Dujovne mencionó a los "desempleados" y a "niños por debajo de la línea de pobreza", dijo que los funcionarios no son "insensibles", pero que el presupuesto "no es infinito". Soltó: "A quién no le gustaría gobernar con un presupuesto infinito". El ministro confirmó que "por ahora no está prevista una ayuda especial para los jubilados".

"Le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro, pero luego saldremos adelante", afirmó el coordinador del equipo económico del Gobierno.

Dujovne aseguró que el nuevo régimen cambiario debutó sin sobresaltos. "Creo que fue un buen día para empezar, el sistema funcionó. Se hizo la primera licitación de las letras de liquidez para ir retirando pesos, fue un día de estabilidad cambiaria", sostuvo.

"Queremos ir reforzando el concepto de que la base de una moneda sana y de la estabilidad cambiaria viene de la fortaleza del peso y no de una política de intervención", añadió. Dijo que el tipo de cambio está "en niveles extremadamente competitivos" e insistió con esa idea: "Hoy la Argentina tiene uno de los tipos de cambio ajustado por inflación más competitivo de los últimos 12 años".

El régimen cambiario y monetario al que apeló el Gobierno tras el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), una estrategia de shock para tratar de estabilizar el mercado, debutó formalmente ayer sin mayores sobresaltos. "Estamos implementando una política monetaria muy dura, muy sana, que tiene que tender a fortalecer nuestra moneda", dijo hoy Dujovne.

La Nación