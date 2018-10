Arrepentido: Gutiérrez, ex secretario de CFK, recuperó la libertad

Fabián Gutiérrez, el secretario de Cristina Kirchner, salió ayer por la tarde en libertad luego de que el juez Claudio Bonadio le homologara el acuerdo como arrepentido que hizo con la fiscalía en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Minutos antes de las 14:30, Gutiérrez se retiró junto con su abogado del juzgado de Bonadio, ubicado en el cuarto piso de Comodoro Py 2002. Desde las 10, Gutiérrez estuvo esperando la entrevista y el aval de su acuerdo como imputado colaborador. Según trascendió, Bonadio le hizo un par de consultas puntuales y luego homologó el acuerdo.

En su declaración del viernes, Gutiérrez había explicado cómo era el mecanismo del traslado de los bolsos con dinero desde Buenos Aires al sur.

Sin embargo, Gutiérrez desmintió los dichos del ex secretario de Obras Públicas José López sobre el dinero que llevó al convento de General Rodríguez. Gutiérrez quedó preso el miércoles, luego de que lo nombrara el arrepentido ex secretario López, como la persona que le entregó los nueve millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez.

López aseguró que estaba convencido que ese dinero era de la ex presidenta Cristina Kirchner.